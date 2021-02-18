فيتيل يعرض مجموعة من سياراته الخارقة للبيع

يُعرف فيتيل بأنّه جامع سيارات بعد أن منحته ألقابه في البطولة ثروة تسمح له بالإنفاق على بعض السيارات الفارهة، حيث اشترى إلى جانب السيارات الرياضيّة بعض سيارات الفورمولا واحد التاريخيّة مثل سيارة مكلارين الخاصة بآيرتون سينا، وسيارة ويليامز الخاصة بنايجل مانسل.

لكنّه قرّر الآن خفض حجم أسطوله المتمركز في سويسرا عبر عرض ثماني سيارات للبيع عن طريق الوكيل المعروف "توم هارتلي الإبن". وقد بيعت اثنتان منهما بالفعل.

وتسمح هذه السيارات بمنحنا لمحة على حياة الألمانيّ الذي يميل إلى الخصوصيّة بشأن حياته.

وتتمتّع النماذج التي عرضها الألماني بخصائص عالية الأداء، حتّى بمقاييس فيراري، لكنّ خياره وضع شعار "فيتيل" على مساند الرأس في المقاعد قد يكون مفاجئًا بعض الشيء.

ولم تقطع جميع السيارات مسافات كبيرة، بل منخفضة للغاية، وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أكّد متحدّثٌ باسم فيتيل أنّ عمليّة البيع حقيقيّة وجارية حاليًا، لكنّه لم يُقدّم أيّة تفاصيل عن سبب اختيار تلك السيارات بالذات.

وقال متحدّثٌ باسم فريق أستون مارتن للفورمولا واحد أنّ توقيت عمليّة البيع هذه ليست له علاقة بانتقال الألماني للعمل مع الصانع البريطاني، قائلًا: "ليس لدينا أيّ علمٍ بخطط فيتيل في ما يتعلّق بتشكيلة سياراته ولم يتقدّم بأيّ طلبٍ في هذا الخصوص".

وإليكم قائمة بالسيارات التي عرضها فيتيل: