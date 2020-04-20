فيتيل قد يجدد عقده مع فيراري قبل انطلاق موسم 2020

ينتهي العقد الحالي للألماني بطل العالم أربع مرات مع فيراري مع نهاية هذا العام، إذ أشارت كل العلامات إلى تجديد لعقد فيتيل في المراحل الأولى من انطلاق الموسم.

مع ذلك، ومع توقّف السباقات وعدم انطلاق موسم 2020 حتّى الآن بسبب تفشّي وباء كورونا "كوفيد-19"، يتزايد الضغط من أجل حسم المسألة.

حيث أنّه وفي ظلّ عدم ترجيح انطلاق موسم الفورمولا واحد لعدّة أشهر من الآن، فقد أشار فيتيل إلى أنّه ربما يتعيّن عليه مع فيراري التوصل لاتفاق حيال عقده قبل خوض أيّ سباق في 2020.

حيث قال عند سؤاله عن توقيت حسم مستقبله مع فيراري: "أعتقد بأنّ أحد الأمور الأساسية الآن بالنسبة للجميع - وبغض النظر عن تواجدك في الرياضة أو خارجها - هو أن نتحلّى بالصبر".

وأضاف: "المسألة تعتمد بالتأكيد على الوقت الذي ستعود في السباقات، إذ أنّ هنالك فرصة بأن يتعيّن علينا اتّخاذ قرار في ذلك الشأن قبل السباق الأوّل من الموسم، كونه وفي الوقت الحالي يبدو بأّن السباقات لن تعود حتّى يونيو/حُزيران المُقبل أو حتّى يوليو/تموز. أعتقد بأنّ جميعنا ينتظر الآن".

وقد فتح فيتيل وفيراري المحادثات بشأن العقد الجديد خلال العطلة الشتوية، لكنّ الألماني قال بأنّ أولوياته قد تغيرت بعد جائزة أستراليا الكبرة التي أُلغيت في اللحظات الأخيرة بسبب سوء الأوضاع مع أزمة كورونا.

"الأولوية الأساسية في اعتقادي بعد أستراليا كانت فهم الوضع الذي نتعامل معه، والذي أرى بأنّه ليس واضحًا حتّى الآن بدرجة ما" قال فيتيل.

وتابع: "بالطبّع كانت إيطاليا أول الدول الأوروبية التي ضربها الفيروس على نحوٍ سيء، لذلك أعتقد بأنّ التركيز القومي كان على تلك المسألة. ما يزال أمامنا بعض الوقت خلال الأسابيع القليلة المُقبلة بالنظر إلى الوضع الحالي. ولن تُقام الجائزة الأولى من الموسم قبل بعض الوقت للأسف، لكن ذلك سيمنحنا بالتأكيد الوقت لتغطية مزيد من التفاصيل".

وعلى الرُغم من أنّ تمديد العقد الأصلي لفيتيل كان ليعني التزامه مع الحقبة الجديدة للفورمولا واحد، لكن تأجيل تقديم القوانين الجديدة حتى موسم 2022 يعني أنّه يجب أن يبقى على الأقل عامين إضافيين من أجل اختبار ذلك.

لكنّ الألماني اعترف بأنّ عقدًا جديدًا قد يسير على خُطى عقوده الأخيرة التي تمتد لثلاثة مواسم في كل مرة.

فقال: "أعتقد بأنه مهما كانت ماهية العقد التالي، فستكون وفق ما نرتاح له سويًا أنا والفريق. عادة ما تكون عقودي التي حظيت بها في الأعوام الأخيرة لثلاثة مواسم في كل مرة على ما أعتقد".

واختتم: "أعلم أنّني من بين أكثر السائقين خبرة حاليًا في الفورمولا واحد، لكنني لست الأكبر سنًا ولا أظن بأنّ هنالك حدودًا للعُمر في تلك المسألة. لذلك أرى، وكما قلت، بأنّنا سنحسم الأمر وفق ما نشعر بارتياح معه".