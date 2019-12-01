فيتيل يعترف بأنّ عليه "القيام بعملٍ أفضل" في الموسم المقبل

أكمل فيتيل موسم 2019 في المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين، متأخّرًا بـ 24 نقطة عن زميله الجديد شارل لوكلير، أي أنّه أسوأ بمركزٍ من مركزه الرابع في بطولة موسم 2016.

وتضمّن موسم الألماني بعض الأخطاء البارزة في البحرين وإيطاليا، إلى جانب آخر كلّفه الفوز في كندا ضمن دفاعه في معركته مع لويس هاميلتون، وأخيرًا الحادث المكلف الذي جمعه بزميله لوكلير في البرازيل.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تقييمه لأدائه في 2019، قال فيتيل أنّ فيراري "لم تحظَ بالعام الذي كانت تأمل الحصول عليه بكلّ بساطة".

وأضاف لقناة "سكاي سبورتس": "أعتقد بأنّ الأسباب واضحة، الدروس واضحة، يعود الأمر إلينا الآن للتأكّد من تطبيق تلك الدروس".

وأردف: "علينا التأدية بقوّة أكبر كفريق، وعلى الصعيد الشخصيّ فأعتقد بأنّ بوسعي ذلك. عليّ القيام بعملٍ أفضل. يُمكنني فعل ذلك – لم يكن هذا عامًا رائعًا من جانبي".

لكنّ فيتيل أصرّ على أنّ عامه لم يكن بالسوء الذي بدا عليه، قائلًا أنّ "هناك بعض النقاط الصغيرة التي أدّت إلى خروج صورة غير جيّدة في النهاية على الأرجح".

وقال الألماني: "بالرغم من ذلك أنا أوّل من أنظر إلى نفسي ولو كنت صادقًا فإنّني أعلم أنّ بوسعي القيام بعملٍ أفضل".

وأكمل: "ذلك الهدف للعام المقبل بالتأكيد – أي تحقيق خطوة إلى الأمام. نأمل أن نحصل على حزمة أقوى أيضاً من أجل منافسة مرسيدس وريد بُل في المقدّمة".

وكان فيتيل قد أكمل سباق الأحد الختاميّ لموسم 2019 في أبوظبي في المركز الخامس، متأخّرًا كثيرًا عن فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الذي انطلق من المركز الأخير نتيجة عقوبة تغيير محرّكه.