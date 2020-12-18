فيتيل يعتبر لوكلير "السائق الأكثر موهبة في الفورمولا واحد"

تجاور بطل العالم أربع مرّات مع لوكلير في فيراري منذ بداية العام الماضي، وتابع عن قرب سرعة تأقلم أصيل موناكو مع فريق الصدارة.

وبعد تبادلهما الخوذ ليلة الأحد في أبوظبي، أوضح فيتيل رأيه في لوكلير عبر رسالة مميّزة.

إذ كتب الألماني على خوذته: "إلى شارل، أنت السائق الأكثر موهبة الذي قابلته على مدار 15 عامًا في الفورمولا واحد، لا تُهدر ذلك. لكن كن متأكّدًا أنّك مهما فعلت فإنّ عليك أن تكون سعيدًا ومبتسمًا".

وقال لوكلير أنّه في حين واجه الثنائيّ بعض الأوقات العصيبة، فإنّه تعلّم الكثير من الألماني بعد اعترافه بشعوره ببعض الخوف في البداية لأن يكون زميله.

وقال لوكلير لفيتيل: "حظينا ببعض اللحظات الرائعة على المسار، وكانت أخرى أقلّ روعة، لكن يُمكننا الآن القول بأنّها ذكريات جيّدةٌ جدًا ومضحكة عند النظر إليها".

وأكمل: "لكن شكرًا لأنّك كنت الشخص الذي أنت عليه. طريقة ترحيبك بي في الفريق عندما وصلت. لم يكن الأمر سهلًا، إنّه فريقٌ ضخم وكنت أنت زميلي كذلك".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّك تعلم كم كنتُ خائفًا بتواجدي إلى جانب بطل عالم أربع مرّات عندما وصلت إلى فيراري. لكنّك رحّبت بي بأفضل طريقة ممكنة. استمتعت حقًا بأن أكون زميلك لعامَين، وأتمنّى لك الأفضل لمستقبلك".

وقال لوكلير أنّ أحد خصال فيتيل كانت في قدرته على عدم السماح للحوادث على المسار بالتأثير على علاقتهما خارج المسار.

وقال: "أعتقد بأنّه أحد قلّة من السائقين في البادوك الذين يتمكّنون من التفريق بين ما يحدث داخل السيارة وبين ما يحدث خارجها. أعتقد بأنّني أحدهم".

وأضاف: "ذلك يجعل العلاقة جيّدة جدًا على الدوام، حتّى عندما يكون الوضع صعبًا على المسار. أعني أنّني نضجت كثيرًا كشخص بفضله، وبفضل تواجدي بجواره واعتباري إيّاه مثالًا يُحتذى به. وسأذكر هذين العامين بأكملهما".