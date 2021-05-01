تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر fashion جورجيو بيولا jobs
السابق / أوكون: ألبين في موقعٍ يُخوّلها المنافسة في بورتيماو التالي / إيلوت يتجه للمشاركة مع ألفا روميو في التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1 / جائزة البرتغال الكبرى أخبار

فيتيل يعاني مع عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة أستون مارتن 

من قبل:
, محرر

يعاني سيباستيان فيتيل مع التغير في ثبات القسم الخلفي لسيارة فريقه أستون مارتن، وفقاً لما يراه أوتمار زافناور مدير فريق الفورمولا واحد.

فيتيل يعاني مع عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة أستون مارتن 

انضم فيتيل بطل العالم أربع مرات إلى صفوف أستون مارتن لموسم 2021 الحالي قادماً من فيراري، لكنه فشل في تسجيل أية نقطة حتى الآن بعد مضيّ سباقين.

ولم ينجح فيتيل في التأهل من القسم الأول للتصفيات خلال أولى مشاركاته مع أستون مارتن في البحرين، وأنهى بالمركز 15، كما تأهل بالمركز 13 في إيمولا قبل أن ينسحب لاحقاً بسبب مشكلة في علبة التروس.

وتفوق لانس سترول زميل الألماني، عليه في كلا السباقين، بينما أوضح لاحقاً احتياجه للوقت من أجل التأقلم مع السيارة الجديدة وبناء الثقة على متنها.

ويرى زافناور أن فيتيل يعاني مع عدم ثبات القسم الخلفي للسيارة عند دخول المنعطف، حيث لم يجد بعد الثبات المطلوب من السيارة.

فقال: "هنا وبشكل خاص، تعاني السيارة قليلاً من عدم ثبات قسمها الخلفي عند دخول المنعطف، ولم يجد بعد الثبات المطلوب منها، والعائق الأكبر هو التغيّر المتواصل في ثباتها".

وأكمل: "لذا، عند المواصلة والتكرار، فسيصل إلى الحدّ الأقصى ويبقى هناك، ويصبح أسرع".

وتابع: "لكن عندما يكون الثبات متغيراً، فلا تعلم ما يمكن توقعه، أعتقد أن هذه هي المشكلة".

واسترسل: "كلما قدتَ السيارة لفترة أطول، كلما ازدادت قدرتك على الشعور بها، ومن ثم يمكنك توقع مثل هذه الأمور".

واستطرد: "إنها فقط مسألة وقت".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، تكلمت أستون مارتن بصراحة حيال معاناتها في بداية الموسم، خاصة مع تطبيق القوانين الانسيابية الجديدة والتي يبدو أنها أضرّت بأداء سيارتها.

ويشعر زافناور أنّ قلة ثقة فيتيل بالقسم الخلفي من السيارة يعود إلى انخفاض مستويات الارتكازية في 2021، لكنه يتوقع أن تخفف التحديثات المقبلة من هذه المشكلة.

فقال: "حلّ انخفاض الارتكازية سيأتي مع تواصل العمل الجيد ضمن نفق الهواء، وجلب قطع جديدة إلى السيارة خلال السباقات المقبلة وذلك من أجل تعزيز ثبات القسم الخلفي".

وتابع: "هذا بالضبط ما نسعى إليه. سنرى بعض التقدم في السباق المقبل على سبيل المثال. ومن ثم ستكون هناك بعض التحديثات كذلك".

واختتم: "لن تكون تلك آخر التحديثات".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
أوكون: ألبين في موقعٍ يُخوّلها المنافسة في بورتيماو

المقال السابق

أوكون: ألبين في موقعٍ يُخوّلها المنافسة في بورتيماو

المقال التالي

إيلوت يتجه للمشاركة مع ألفا روميو في التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى

إيلوت يتجه للمشاركة مع ألفا روميو في التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرتغال الكبرى
قائمة السائقين سيباستيان فيتيل
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2021

2
فورمولا 1

هوندا ستُواصل أعمال تطوير المحرّك لريد بُل

3
فورمولا 1

فيتيل يعاني مع عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة أستون مارتن 

4
سلاسل متعددة

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

5
فورمولا 1

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"

17س
أحدث الأخبار
إيلوت يتجه للمشاركة مع ألفا روميو في التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1

إيلوت يتجه للمشاركة مع ألفا روميو في التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى

28د
فيتيل يعاني مع عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة أستون مارتن 
فورمولا 1

فيتيل يعاني مع عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة أستون مارتن 

أوكون: ألبين في موقعٍ يُخوّلها المنافسة في بورتيماو
فورمولا 1

أوكون: ألبين في موقعٍ يُخوّلها المنافسة في بورتيماو

13س
نوريس غير واثقٍ من بلوغ مكلارين القسم الثالث من تصفيات البرتغال
فورمولا 1

نوريس غير واثقٍ من بلوغ مكلارين القسم الثالث من تصفيات البرتغال

15س
فيرشتابن: ليس من الممتع القيادة على حلبة بورتيماو "الزلقة للغاية"
فورمولا 1

فيرشتابن: ليس من الممتع القيادة على حلبة بورتيماو "الزلقة للغاية"

15س
أحدث ملفات الفيديو
أستون مارتن تهدد بإجراء قضائي حيال قوانين 2021 الانسيابية 05:38
فورمولا 1
29-04-2021

أستون مارتن تهدد بإجراء قضائي حيال قوانين 2021 الانسيابية

شتاينر: من الصعب إدارة السائقين في بعض الأحيان 00:28
فورمولا 1
28-04-2021

شتاينر: من الصعب إدارة السائقين في بعض الأحيان

برون: من غير المرجح أن يتم اعتماد السباقات القصيرة التأهيلية في جميع جولات الفورمولا واحد 08:42
فورمولا 1
28-04-2021

برون: من غير المرجح أن يتم اعتماد السباقات القصيرة التأهيلية في جميع جولات الفورمولا واحد

إيلوت يشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى لجولة بورتيماو في الفورمولا واحد 00:29
فورمولا 1
28-04-2021

إيلوت يشارك مع ألفا روميو في التجارب الحرة الأولى لجولة بورتيماو في الفورمولا واحد

الموافقة على خطة السباقات التأهيلية القصيرة في الفورمولا واحد 01:16
فورمولا 1
28-04-2021

الموافقة على خطة السباقات التأهيلية القصيرة في الفورمولا واحد

خلدون يونس More from
خلدون يونس
راسل: لا قوانين تمنعني من منافسة سائقَي مرسيدس جائزة البرتغال الكبرى
فورمولا 1

راسل: لا قوانين تمنعني من منافسة سائقَي مرسيدس

بوتاس غير واثق من أن نظام "داس" كان ليحلّ معاناته مع الإطارات في إيمولا جائزة البرتغال الكبرى
فورمولا 1

بوتاس غير واثق من أن نظام "داس" كان ليحلّ معاناته مع الإطارات في إيمولا

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة سباق سبا 24 ساعة برايم
بلانبان للتحمّل

انطلاقة ماطرة لسباق توتال سبا 24 ساعة

More from
سيباستيان فيتيل
فيتيل "لا يؤنب نفسه" حيال معاناة أستون مارتن في الفورمولا واحد
فورمولا 1

فيتيل "لا يؤنب نفسه" حيال معاناة أستون مارتن في الفورمولا واحد

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
فورمولا 1

فيتيل يفتقر "للجزء القليل المتبقي" من الثقة في سيارة أستون مارتن

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية تجارب برشلونة في مارس برايم
فورمولا 1

تحليل: ماذا علمنا من تجارب برشلونة الثانية

الأكثر شعبية اليوم

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2021

هوندا ستُواصل أعمال تطوير المحرّك لريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا ستُواصل أعمال تطوير المحرّك لريد بُل

فيتيل يعاني مع عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة أستون مارتن 
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل يعاني مع عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة أستون مارتن 

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات
سلاسل متعددة سلاسل متعددة

عندما كانت "سوبر ليغ" كرة القدم متواجدة بالفعل في عالم رياضة السيارات

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: الانتقال إلى أوراق اقتراع سرية في الفورمولا واحد سيكون أمرًا "مؤسفًا"

هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون يستلم الصدارة أمام فيرشتابن في التجارب الحرّة الثانية في بورتيماو

هاميلتون مسرور بعودته لتجارب بيريللي مع تطلّعه للبقاء في الفورمولا واحد في 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون مسرور بعودته لتجارب بيريللي مع تطلّعه للبقاء في الفورمولا واحد في 2022

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 2021

أحدث الأخبار

إيلوت يتجه للمشاركة مع ألفا روميو في التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى
فورمولا 1 فورمولا 1

إيلوت يتجه للمشاركة مع ألفا روميو في التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى

فيتيل يعاني مع عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة أستون مارتن 
فورمولا 1 فورمولا 1

فيتيل يعاني مع عدم ثبات القسم الخلفي لسيارة أستون مارتن 

أوكون: ألبين في موقعٍ يُخوّلها المنافسة في بورتيماو
فورمولا 1 فورمولا 1

أوكون: ألبين في موقعٍ يُخوّلها المنافسة في بورتيماو

نوريس غير واثقٍ من بلوغ مكلارين القسم الثالث من تصفيات البرتغال
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس غير واثقٍ من بلوغ مكلارين القسم الثالث من تصفيات البرتغال

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.