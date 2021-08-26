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فيتيل يطالب بمزيد من التساهل حيال قوانين الوقود في الفورمولا واحد

يعتقد سيباستيان فيتيل أن على فرق الفورمولا واحد أن تُعامل بتساهل أكبر فيما يتعلّق بمتطلبات الحد الأدنى للوقود، وذلك في أعقاب شطب نتيجة سائق أستون مارتن في سباق جائزة المجر الكبرى.

فيتيل يطالب بمزيد من التساهل حيال قوانين الوقود في الفورمولا واحد

خسر الألماني المركز الثاني في سباق المجر في وقت سابق من الشهر الجاري بعدما كشفت فحوصات ما بعد السباق عدم وجود عيّنة الحد الأدنى من الوقود البالغة 1 لتر على سيارته، والمطلوبة من أجل تحليل "فيا".

وبينما كان فريقه أستون مارتن واثقًا بوجود كمية وقود كافية متبقية على السيارة، فقد برز لاحقًا بأنّ تسريبًا للوقود ترك السيارة من دون الكمية المطلوبة.

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وبالرُغم من تقبّل حقيقة أن السيارة لم يكن بها الكمية الإلزامية من الوقود المتبقي، لكنّ فيتيل يرى بأنه يجب النظر في التعديل على إجراءات "فيا" ضمن ظروف استثنائية كالتي واجهها.

حيث قال: "بالنظر إلى ما حدث، فمن الواضح بأن القوانين هي القوانين، وتم شطب نتيجتنا".

وأضاف: "لكن بالنظر إلى المستقبل، فإنّ الوضع سيكون أكثر صعوبة، حيث أرى بأنّه وفي ظل ظروف كالتي تعرضت لها، وبالطبّع أملك فهمًا أفضل لها، كوني كنت من مرّ بها، فينبغي على الأرجح أن يكون هنالك تساهل أكبر".

وتابع: "لكنني لا أعلم تحديدًا كيف أو ما تحتاج لكتابته على الورق، فهذه وظيفة واضعي القوانين".

هذا وأشار فيتيل إلى أنّ فريقه أستون مارتن لم يحصل على أيّة علامة خلال السباق تفيد بأن هنالك مشكلة في الوقود، لذلك كان شطب النتيجة أمرًا صادمًا.

فقال: "كان أمرًا محبطًا للغاية، كونها كانت نتيجة رائعة لنا كفريق وحصيلة نقاط كبيرة. ولكن لا أعتقد بأنه كان هنالك ما يمكننا فعله. كما أن الأمور كانت تحت السيطرة في جانب الوقود خلال السباق، أو ظننا ذلك".

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وبينما كلّف شطب النتيجة فيتيل نقاطه وجائزة منصة التتويج، لكنّه ما يزال قادرًا على استرجاع السباق واستخلاص بعض الذكريات السعيدة.

"رغم الإحباط من خسارة منصة التتويج، إلّا أنني كنت هناك واختبرت مشاعر الفرحة وكان يومًا رائعًا" قال فيتيل.

واختتم: "تسترجع السباق وتجد بعض الذكريات الجميلة، ولكن مع مرارة في حلقك في ظل شطب نتيجتك".

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