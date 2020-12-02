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فورمولا 1 / جائزة البحرين الكبرى / أخبار عاجلة

فيتيل يُشكّك في جدوى الإعادة المكثّفة لحادثة غروجان المروعة: "نحن بشر"

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فيتيل يُشكّك في جدوى الإعادة المكثّفة لحادثة غروجان المروعة: "نحن بشر"

شكّك سيباستيان فيتيل سائق فيراري في قرار الفورمولا واحد مواصلة إعادة لقطات الفيديو لحادث رومان غروجان خلال جائزة البحرين الكبرى، قائلًا أنّ السائقين "بشر" وليسوا "جمادًا".

غادر غروجان موقع الحادث سليمًا إثر واقعة مروّعة في اللفّة الأولى من سباق الأحد في البحرين عقب اصطدامه بالحاجز الجانبيّ على سرعة 220 كلم/س.

ويبقى سائق هاس في المستشفى في البحرين من أجل العلاج من الحروق التي لحقت بيديه، وسيتخلّف عن المشاركة في جائزة الصخير الكبرى، لكنّه يتّجه للمغادرة غدًا الأربعاء.

ولم تعرض الفورمولا واحد إعادة للحادث إلّا بعد أن تبيّن أنّ غروجان بخير وكان يجلس في السيارة الطبيّة، لكنّ البطولة واجهت الكثير من الانتقادات من قبل عدد من السائقين على إثر بثّ الحادثة خلال فترة العلم الأحمر قبل استئناف السباق.

ووصف دانيال ريكاردو سائق رينو ذلك بـ "المقزّز". واستجابت البطولة من خلال التشديد على أنّها فعلت ذلك إثر التباحث مع إدارة السباق والطاقم الطبيّ لـ "فيا".

وقال فيتيل أنّه حاول تفادي رؤية لقطات الحادث خلال فترة العلم الأحمر: "حالما تلقيت رسالة تفيد بأنّه خرج من السيارة، ومن الواضح أنّ ذلك مثّل مصدر ارتياح".

وأضاف: "لكنّني لم أشاهد اللقطات كثيرًا. توجّهت إلى غرفتي وبقيت أنتظر استئناف السباق، وأعتقد بأنّ ذلك كان جيّدًا".

وأكمل: "أختلف مع حقيقة عرض الفيديو مرارًا وتكرارًا. نحن بشرٌ في النهاية ولسنا جمادًا".

ثمّ تابع: "أعلم أنّ المشجّعين يحبون مشهد النار في السيارة، والحوادث، وذلك يثير الحماس، لكن لا يكون ذلك حماسيًا عندما تتواجد في السيارة".

وواصل شرحه بالقول: "ربّما يُمكننا التعلّم من ذلك، وأن لا نُعيد عرض الصور هكذا. لكن مثلما قلت فإنّني تعمّدت عدم مشاهدتها".

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وقال فيتيل أنّه كان عليه "شغل نفسه" من أجل الإبقاء على حالته الذهنيّة جاهزة لاستئناف السباق.

وشاطر فالتيري بوتاس رأي فيتيل، حيث قال أنّه في حين يتفهّم سبب رغبة المشجّعين في رؤية الحادث مجدّدًا، فإنّه لم تكن هناك حاجة للإعادة المكثّفة.

وقال حيال ذلك: "عندما يكون هناك حادث ويكون السائقون على ما يرام، فإنّهم يُحبّون إعادة العرض".

وأضاف: "أشعر أنّ المشجّعين يرغبو برؤية ما حدث. لكن هناك حدٌ معقول. كان الوضع ليكون مختلفًا بالكامل لو اختلف موقع السيارة قليلًا ولم يتمكّن من الخروج من السيارة".

وأكمل: "شاهدت من أجل معرفة ما حدث. حالما شاهدت ذلك فقد حاولت تفادي الإعادة، لكنّها تواصلت بشكلٍ مكثّف".

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