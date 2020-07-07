فيتيل يُشكّك في أن جائحة "كوفيد-19" كانت السبب وراء عدم تجديد فيراري لعقده

تكلم فيتيل ضمن مقابلة مع قناة "سيرفوس تي.في" التابعة إلى ريد بُل، إلى جانب ماكس فيرشتابن، كريستيان هورنر وبيير غاسلي ضمن بثّ من المركز الإعلامي لحلبة سبيلبرغ مساء يوم أمس الاثنين.

وكان الألماني قد أفصح الأسبوع الماضي عن تفاجُئِه من هاتف بينوتو الذي أخبره فيه بقرار فيراري التخلي عن خدماته مع نهاية الموسم الجاري.

"نعم، هذا ما قلته" أجاب فيتيل حين طُلب منه توضيح ذلك.

وأكمل: "أعتقد أن المواسم الخمسة لم تحقق الأهداف المرجوة لكلا الطرفين. مع ذلك، أعتقد أنه كان هناك خيار لمواصلة السعي لتحقيقها".

وأردف: "قيل لي أنهم يريدون المواصلة معي. حتى تلقيت ذلك الهاتف فجأة، وقيل لي أنه لا يوجد عرض لتقديمه، ولن يكون هناك مستقبل لي مع الفريق".

واسترسل: "كانت تلك مفاجأة لي في البداية. مسألة الكورونا والظروف المحيطة بها - لا أودّ الخوض بها الآن، لكنني لا أعتقد أنها كانت عاملاً حاسماً في قرارهم".

واستكمل: "كانت هناك بعض التكهنات بأننا لن نتمكن من التفاوض على النواحي المالية. لذا، لم تكن تلك مشكلة على الإطلاق ولم تكن لتسبب مشكلة".

وأردف: "إن كنت في الفورمولا واحد لفترة طويلة وحالفك الحظ لتحقيق النجاح والحصول على بعض الاستقلالية بالمقابل، فإن تلك الأمور (المادية) لن تشكل أي عائق على الإطلاق، وهذا ما فاجأني".

واستطرد: "لكن حسناً، هذا هو قرارهم، لا مشكلة في ذلك وأنا أتقبله، لكنني ما زالت أحاول القيام بعملي هذا الموسم وأن أقدم أداءً أفضل من قبل، لمصلحة الفريق في نهاية المطاف".

بالمقابل، شدد فيتيل على أن مستقبله ما زال مفتوحاً، لكنه أشار إلى رغبته المواصلة بالمنافسة ضمن ظروف صحيحة.

فقال: "بصراحة، لم أتخذ قراري بعد، ولا أعلم بعد أيضاً. الأمر الأهم بالطبع، أن أجد البيئة المناسبة. لقد استمتعت بالسنوات الخمس كثيراً من عدة نواحٍ، لكن تلك السنوات الخمس استهلكت كثيراً من طاقتي أيضاً".

وأردف: "الهدف حينها كان إعادة بناء الفريق. بالتأكيد كلانا جرّب كل شيء. لكن في نهاية المطاف فشل كلانا، لأننا لم نحرز اللقب. كان ذلك هدفنا الأكبر. الآن، هذا وضع جديد بالنسبة لي. سيكون من المهم إيجاد موقع جيد ومناسب لي. أعتقد أن ذلك هو الأمر الأهم".

واستكمل: "كما ذكرت سابقاً، العامل المادي لم يكن أبداً في الصورة. بالطبع ما زلت طموحاً جداً، سباقات السيارات هي حياتي. لا أعرف القيام بأي أمر آخر".

واستطرد: "لكنني لا أود ترك الرياضة. مع العمل المناسب والمكان المناسب، سأشعر بأنني في مكاني الصحيح خلف مقود سيارة فورمولا واحد. أعتقد أن الأسابيع المقبلة أو الأشهر ستكشف - لي أيضاً - الإمكانيات المتاحة وما أود القيام به".

وأكد فيتيل أنه اتصل مباشرة مع هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات، بعد أن تلقى خبر عدم تجديد عقده من بينوتو.

فقال: "اتصلت به مباشرة بعد أن علمت قرارهم، لكن ليس لأسأل ’هيلموت، هل لديك مكان؟’، بل لأنني على علاقة طيبة معه وهكذا كان الحال لسنوات طويلة".

وأكمل: "طلبت نصيحته. وصفت له الوضع كما هو. وهو شخص معروف بجرأته. من ثم تكلمنا سوية. سنرى كيف ستؤول الأمور. الكلام في هذا الموضوع كان من جانبي".

وحين سُئِل إن كان هناك خيار للانضمام إلى مرسيدس، أشار فيتيل إلى ضعف احتمالية توفير السهام الفضية لمقعد له.

فقال: "أعتقد أن الفريق بتشكيلته الحالية، مسرور من سائقيه بشكل كبير. أثبتت المواسم الماضية ذلك. يمكنني تفهم رغبتهم الاحتفاظ بالتشكيلة. لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد بعد".

وأكمل: "نظرياً، كلا المقعدان متاحان. لكن من الواضح أن لويس بوسعه البقاء إن أراد ذلك. وكذلك الأمر - من بعد سباق النمسا - بالنسبة إلى بوتاس".

من جهة أخرى، أشار فيتيل إلى وجود ثلاثة خيارات أمامه: إيجاد مقعد لموسم 2021، أخذ موسم كاستراحة والعودة في 2022، أو التوقف والاعتزال.

"أعتقد أنه - هكذا أرى الأمور من منظوري على الأقل - وفي حال قررتَ إغلاق الباب، فلا يجب عليك الإبقاء على أمل العودة مجدداً. إلا إن كان ذلك واضحاً منذ البداية" قال بطل العالم أربع مرات.

واختتم: "أعتقد أنه عليك تجهيز نفسك لإبقاء الباب موصداً. بمعنى آخر: إن لم يُفتح الباب لاحقاً لأي سبب كان، فلا يجب أن يكون هناك ندم على قرارك".