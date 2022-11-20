فيتيل يشعر "بالخواء" بعد وداعه العاطفي للفورمولا واحد

يعتزل الألماني منافسات الفورمولا واحد بعد 15 عامًا زاخرة بالإنجازات، وذلك بعد سباق أبوظبي الختامي الذي سجل فيه فيتيل نقطة وحيدة وأخفق وزميله لانس سترول في منع ألفا روميو من التفوق على أستون مارتن نحو المركز السادس في الترتيب.

وصرّح فيتيل عقب السباق بأنه يشعر "بالخواء" بعد نهاية أسبوع مُنهكة عاطفيًا.

حيث قال: "أشعر بالخواء لأكون صريحًا، لقد كانت نهاية أسبوع كبيرة. كانت التحمية مختلفة اليوم من أجل الاستعداد للسباق، لكن بمجرد أن انطفأت الأضواء، تدخل في التركيز للسباق".

وأضاف: "بالطبّع لم نتبع الاستراتيجية الأفضل اليوم، كان ذلك مؤسفًا، كوني أرى أنه كان بقدورنا قلب الوضع لصالحنا في بطولة الصانعين".

وتابع: "لكن إجمالًا كانت جولة جيدة ويوم رائع، أتوجه بشكر كبير إليكم جميعًا على الدعم والعديد من الأعلام، والكثير كذلك من الوجوه الباسمة، ما كان أمرًا مميزًا جدًا جدًا. أثق بأنني سأفتقد هذه الأشياء بشكل أكبر مما أفهم الآن".

وأكمل: "ربما كان الموسمان الأخيرات محبطين للغاية بالنسبة لي من الناحية الرياضية، لكنهما كانا مفيدين جدًا ومهمين في حياتي. حدثت كثير من الأمور وأدركت الكثير كذلك. من الجيد كذلك رؤية أن لدينا القدرة على الإلهام بما نقوم به وما نقوله".