فيتيل يشعر باستجابة "إيجابية" من أستون مارتن إثر معاناة جولة البحرين

دخلت أستون مارتن موسم 2021 وهي تأمُل مواصلة تواجدها ضمن معركة صدارة مجموعة الوسط التي خاضها الفريق تحت اسم ريسينغ بوينت العام الماضي.

لكن بدا بأنّ الفريق يتأخّر بخطوة عن منافسيه مثل مكلارين، فيراري وألفا تاوري خلال معظم نهاية الأسبوع في البحرين.

حيث عبّر أوتمار زافناور مدير الفريق عن إحباطه من القوانين التقنية المحدّثة لموسم 2021 والتي أضرّت بالفرق التي تعتمد تصميم زاوية انحناء منخفضة - مثل أستون مارتن ومرسيدس - أكثر من الفرق الأخرى.

وكان سائق الفريق الآخر لانس سترول قادرًا على حصد نقطة يتيمة لأستون مارتن في البحرين، مُنهيًا السباق في المركز العاشر، في حين خاض فيتيل جولة أكثر صعوبة ضمن مشاركته الأولى مع الفريق.

وقد خرج الألماني وسائق فيراري السباق من القسم الأوّل للتصفيات، كما تلقّى عقوبة تراجع على شبكة الانطلاق، ليتواجد في مؤخرة الترتيب، وذلك قبل أن يحصل كذلك على عقوبة خلال السباق إثر اصطدامه بإستيبان أوكون، ليُكمل السباق في النهاية بالمركز الـ 15.

وباسترجاع سباق البحرين، اعترف فيتيل بأنّها "لم تكن نهاية أسبوع رائعة" لأستون مارتن، لكنّه أبدى إعجابه بالطريقة التي استجاب بها الفريق لما حدث قُبيل جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

فقال: "مررنا على كل ما حدث تقريبًا، وأعتقد بأنّ استجابة الفريق كانت إيجابية للغاية. الروح المعنوية رائعة داخل الفريق، وأنا مستعد لتقديم كل ما لديّ لفهم ما حدث والمساعدة على خوض سباق أفضل نهاية هذا الأسبوع. أرى بأننا جميعًا جاهزون وسنرى ما سنتمكن من تحقيقه".

وأضاف: "تعلمنا أكثر بعض الشيء عن السيارة، من أجل فهم موقعها ومحاولة التقدم من هناك. بالطبّع لا نتواجد في الموقع الذي توقعناه أو نريده، لكن هذا هو الوضع الآن".

وتابع: "علينا مواجهة ما حدث والتعامل معه خطوة بخطوة، وهذا ما أشعر بأننا نقوم به".

من جهة أخرى، وعند سؤاله إذا ما شعر بأي إحباط إثر هذا حوادث كالتي جمعته بأوكون، قال فيتيل: "أعتقد بأنّ الإحباط هو الوصف الخاطئ، كونه لا يقود إلى أيّ شيء. الأمر الأهم هو أن أفهم ما حدث. وأعتقد بأنني فعلت ذلك، وكذلك أن تتعلم منه. أثق بأنّ ذلك لن يتكرر، ودومًا يُمكنك التعلم من أخطائك والأخطاء التي يرتكبها الآخرون".