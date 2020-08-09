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فيتيل يشرح موقف ركوبه السيارة مع مدير فريق ريسينغ بوينت بعد جائزة بريطانيا

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فيتيل يشرح موقف ركوبه السيارة مع مدير فريق ريسينغ بوينت بعد جائزة بريطانيا
09-08-2020

شرح سيباستيان فيتيل موقف ركوبه السيارة مع أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت بعد جائزة بريطانيا الكبرى، وذلك في ظل التكهنات المتزايدة بانضمامه إلى الفريق المتمركز في سيلفرستون لموسم 2021.

أكّد بطل العالم أربع مرات فيتيل الشهر الماضي أنه يخوض "محادثات حرة" مع ريسينغ بوينت حول القيادة لصالحهم في 2021 - عندما ستتغير تسمية الفريق إلى أستون مارتن - وذلك بعدما آثرت فيراري الاستغناء عن خدمات الألماني لما بعد الموسم الجاري.

وإذا ما حدث ذلك، فإنّ فيتيل سيأخذ على الأرجح مكان سيرجيو بيريز ضمن صفوف أستون مارتن، بالنظر إلى أنّ والد زميله لانس سترول، هو لورانس مالك الفريق.

وقد كشف مصور الفورمولا واحد الشهير مارك ساتون عبر منصّة إنستاغرام في وقت سابق من هذا الأسبوع أنّه رأى فيتيل يدخل إلى سيارة مع زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت عثب سباق سيلفرستون نهاية الأسبوع الماضي.

وعند سؤاله عن تلك القصة يوم أمس الخميس على هامش جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى، أكّد فيتيل صحتها.

حيث قال: "هذا صحيح، توجهنا إلى محطة الوقود. وبعدها كان أوتمار متوجهًا إلى منزله، وأنا واصلت وذهبت إلى مكان آخر".

وأضاف: "كانت سيارة رائعة، من طراز فيراري بيستا. وأتذكر قبل عدة أعوام كانت يتحدث عن تلك السيارة، والآن بات يملك واحدة، وقال أنّه بحاجة لتزويدها بالوقود. وقلت له «حسنًا، إلى أين أنت ذاهب تحديدًا؟»، وكانت وجهتنا واحدة".

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كما أكّد فيتيل أنّه وأوتمار كانا يرتديان قناع الوجه، وعليه كانا يلتزمان ببروتوكولات فيا في ظل عدم وجود تباعد اجتماعي، لكنّه أوضح في المقابل أنه وجد "من الغريب" خوض الناس أكثر من اللازم في تفاصيل ذلك الموقف.

فقال: "الناس تختلق الضجة من كل شيء، وفي أمور لا أرى في الحقيقة الجدوى منها. لا أرى ما الأخبار في ذلك. ولكن لا مشكلة".

في المقابل، شدّد فيتيل على أنّه ليس في عجلة من أمره ليحسم خططه المستقبلية.

حيث قال: "ليس هنالك شيء من جانبي، لا أخبار أو أمر لأعلنه. أعرف أوتمار منذ فترة طويلة وركبت معه سيارته من قبل، لكن لا أحد كان مهتمًا حينها. لا أرى بأنّ التحدث إلى الأشخاص الذين تعرفهم يعد أمرًا غير شائع".

واختتم: "أمامي الكثير من الاحتمالات، ربما ليس الكثير في الفورمولا واحد، حيث بوسعكم حساب الأمر رياضيًا لتروا المقاعد غير المتاحة. لكنني أعتقد وكما ذكرت دومًا، فإنّ الأمر الأكثر أهمية هو أن أكون سعيدًا باختياري والوقت سيخبرنا بماهية ذلك الاختيار ومن ثم سنتقدم من تلك النقطة. لذا فإنّني لست متوترًا حيال ذلك".

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