فيتيل يشرح "عينه الدامية" خلال تجارب موناكو الحرّة

تحدّث فيتيل إلى مهندسه في الحصّة الثانية ليُعلمه بمشكلة في عينه، حيث قال الألماني: "أشعر كما لو أنّ عيني تدمي"، حيث طُلب منه العودة إلى خطّ الحظائر، لكنّه اختار المواصلة.

وقال الألماني إثر ذلك: "لا بأس، سأواصل. إمّا أنّ المشاعر تغمرني أو أنّ هناك شيئًا ما عالقًا في عيني".

وبحديثه إثر الحصّة، شرح فيتيل المشكلة كاشفًا أنّها ازدادت سوءًا، في حين جهّز له طاقمه في أستون مارتن عينًا ورقيّة كمزحة.

وقال الألماني: "لم يسبق لي أن سال الدم من عيني، لكن شعرت كما لو أنّ ذلك يحدث".

وأضاف: "لا أعلم ما حدث. دخل شيء ما في عيني في الطلعة الأولى، وازداد الأمر سوءًا في الطلعة الثانية".

وأردف مازحًا: "لذا كان الفريق رائعًا وجهّز لي هذه (عصابة عين). سأبقي عليها وستبقيني آمنا بقيّة عطلة نهاية الأسبوع".

وعندما سُئل عن القيادة في موناكو بعينٍ واحدة، مزح فيتيل قائلًا: "لا أنصح بذلك! ليس ذلك ممتعًا بالقدر الذي يكون عليه عندما تقود بعينين".

وأكمل فيتيل الحصّة عاشرًا متقدّمًا بفارق 0.2 ثانية عن زميله لانس سترول.

ولا يزال بطل العالم أربع مرّات يسعى لتحقيق نقاطه الأولى منذ انضمامه إلى أستون مارتن قادمًا من فيراري لموسم 2021، لكنّه بدا مسرورًا بعد أدائه في تجارب اليوم.

وقال حيال ذلك: "كنت سعيدًا هذا الصباح، حصلنا على نسقٍ جيّد سريع".

وأضاف: "وبالنسبة لفترة ما بعد الظهر فقد خسرت رؤيتي. لكنّ الوضع مقبولٌ في المجمل. الأداء متقاربٌ جدًا في معركة الوسط. سنُواصل ذلك وسنُحاول جمع كلّ شيء. يتمحور كلّ شيء حول فترة ما بعد ظهر السبت".