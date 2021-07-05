فيتيل يشرح سبب حادثة اللفة الأخيرة مع رايكونن في سباق النمسا

تأهل فيتيل بالمركز الثامن قبل أن يتراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق بعد أن تمت معاقبته لإعاقة فرناندو ألونسو خلال القسم الثاني للتصفيات.

وبينما تمكن فيتيل من العودة إلى المركز الثامن بعد دخول مبكر لسيارة الأمان، لكن انطلاقته على إطارات "سوفت" كانت تعني أنه يتجه لاستراتيجية التوقفين، ما يعني التضحية بمركزه لاحقاً.

وتراجع الألماني إلى المركز 14 بعد وقفة الصيانة الأخيرة، لكنه تمكن من اللحاق بالبريطاني جورج راسل سائق ويليامز وكيمي رايكونن بالمركزين 11 و12 خلال اللفات الأخيرة.

لكن فيتيل ورايكونن تصادما خلال اللفة الأخيرة مع اقترابهما من بعضها البعض في مخرج المنعطف الخامس، ما تسبب باتجاه سائق أستون مارتن نحو الحصى خارج السباق. ليصنف في نهاية المطاف بالمركز 17.

وخلص قرار الحكام إلى أن رايكونن كان السبب عبر إغلاق الباب أمام فيتيل. حيث تلقى عقوبة 20 ثانية نتيجة لذلك. لكن بطل العالم أربع مرات لم يكن يرغب في الكلام أكثر حول الحادثة بعد السباق.

فقال: "أعتقد أن الأمر سوء تفاهم. لا أدري، اعتقدتُ أنني في الجهة الداخلية وأمامه".

وأكمل: "لكن لا أدري، عليّ النظر في لقطة الإعادة. أحتاج إلى التكلم مع كيمي، لكن لا بدّ أنه سوء تفاهم".

وضمن معرض كلامه تعليقاً على سباقه، أشار فيتيل إلى أنه علق خلف يوكي تسونودا مبكراً لكنه كان مسروراً من سيارته بالرغم من ضعف الوتيرة الكافية لتسجيل النقاط.

فقال: "علقت في الزحام، لم يكن وضعاً رائعاً، من ثم في مرحلة ما كان سائقو إطارات ’ميديوم’ أسرع".

وأكمل: "لم أفكر حينها بأن ذلك سيء، كان الشعور خلف المقود جيداً. التوازن كذلك. أعتقد أننا لم نمتلك السرعة الكافية لتسجيل النقاط".

من جهته، قال رايكونن: "من الواضح أن السيارة كانت تعمل بشكل جيد، لكننا كنا أبطأ قليلاً".

وأكمل: "نجحنا باللحاق بالمنافسين، لكن لم نحظَ بنهاية جيدة. لم يغير ذلك أي شيء. كنا خارج النقاط".

واختتم: "عليّ أن أرى لقطة الإعادة. لقد استدار يساراً ومن ثم ارتطمنا. عليّ أن أرى ما حصل".

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