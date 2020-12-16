فيتيل يشرح الأغنية الوداعية لفيراري في أبوظبي

بالرغم من المركز 14 المخيب في سباق أبوظبي والذي تزامن مع معاناة فيراري على صعيد الوتيرة، بدا فيتيل مصمماً على تقديم أمر مميز في مشاركته الأخيرة مع فريق مارانيللو.

وضمن لفته البطيئة بعد اجتياز العلم المرقط ومع تلقيه الشكر من قبل الفريق، قال لهم عبر اللاسلكي أنه جهّز لهم مفاجأة.

حيث قال باللغة الإيطالية: "تعلمون أنني أحب الغناء أحياناً، لذا قررت أن أغني للمرة الأخيرة، أغنية لكم".

ومن ثمّ أخرج ورقة مع بعض الكلمات، كان قد أخفاها في قمرة القيادة، ومن ثمّ غنّى على لحنٍ لأغنيةٍ إيطالية شهيرة من الستينات "آزورو".

فقال:

أنتم الفريق الأحمر

أنتم الشغف

لن تستسلموا أبداً

توقفي آتٍ

لقد أحببتُ التواجد معكم

شعرتُ بسحركم، شعورٌ لا يوصف

أصدقائي، أشكركم، لقبولي بينكم

سأفتقدكم جميعاً

تحياتي لكم جميعاً في مارانيللو

أنتم تستحقون أن يتمّ ذكركم هنا

والآن، سأقول وداعاً، وأتمنى لكم الأفضل

أتمنى لكم أن تكونوا سعداء، والأهم، بصحة جيدة

وأكمل: "في كل مرة أتحمس، تراودني رغبةٌ لا أدري سببها، بالغناء".

وتابع: "لذا، أعتقد أنها كانت طريقة جميلة، لمرة أخيرة، أن أغني مجدداً. من الواضح أن الأغنية تلك هي أغنية ’آزورو’ المشهورة جداً، جداً في إيطاليا، من قبل أدريانو تشيلينتانو".

واسترسل: "لقد غيرت الكلمات، لذا آمل ألا أقع في مشاكل حقوق الملكية! لكن نعم، أعتقد أنها كانت طريقة جيدة للتعبير عن الامتنان تجاه الفريق".

وكان فيتيل قد تلقى تحية الشرف من قبل طاقم الفريق حين غادر المرآب للمرة الأخيرة قبيل جائزة أبوظبي الكبرى، كما تلقى لاحقاً جائزة كبيرة من قبل الفريق.

وضمن معرض كلامه حيال ذلك، قال الألماني: "لقد تفاجأت حقاً. من الواضح أنني لم أحقق المركز 14 وأحصل على جائزةٍ من قبل! لذا ستكون هذه ذكرى جميلة بالتأكيد".

واختتم: "كانت هناك كذلك شارةٌ في مقدمة المرآب مع جميع الانتصارات. كان هذا عاماً للتفكير في الوقت الرائع الذي أمضيته مع الفريق".