فيتيل يسخر من شائعة تركه الفورمولا واحد نهاية 2019

يمتلك الألمانيّ عقداً يمتد حتى نهاية موسم 2020 المقبل، لكنّ الشائعات تحيط بمستقبله في الفئة الملكة منذ بداية هذا العام وذلك قبل انضمام النجم الصاعد شارل لوكلير ليقود إلى جانبه تحت لواء فيراري.

تزامن ذلك مع موسم صعب ارتكب فيه فيتيل الأخطاء، بينما أحرز لوكلير فوز فيراري الأول، وحقق الانتصار على أرض حلبة الموطن في مونزا، كما سجل العدد الأكبر لأقطاب الانطلاق الأولى مقارنة بجميع سائقي هذا الموسم، وتفوق على فيتيل ضمن ترتيب السائقين العام في البطولة.

لكن، وبعد الجولة الختامية للموسم في أبوظبي والتي أنهى فيها فيتيل سباقه خامساً، تطرق الألمانيّ إلى شائعة خروجه من الفورمولا واحد عندما سُئِل إن كانت لديه أية فكرة حيال مستقبله منذ 2021، حالما ينتهي عقده مع فيراري نهاية 2020.

حيث ابتسم وقال "عطلة" ومن ثمّ أضاف: "أعتقد أنني كنتُ سأقضي العام المقبل كعطلة! إذ سمعتُ أنني سأتوقف (عن المشاركة في الفورمولا واحد)".

وأكمل: "لا أدري من وراءها (الشائعة)، لكن يبدو أنهم يعرفون عنّي أكثر مني!".

وتابع: "يبدو أنكم أنتم الصحفيون دائماً على صواب، ربما سأعلم ذلك خلال الأسابيع المقبلة!".

لم يحقق فيتيل الفوز إلا في سباق وحيد خلال موسم 2019، في سنغافورة، وذلك بمساعدة من استراتيجية فيراري التي فضلته على زميله لوكلير والذي سيطر على السباق منطلقاً من قطب الانطلاق الأول.

بينما وصل الألماني إلى منصة التتويج ثماني مرات على مدار الموسم من بينها المركز الثاني في كندا بعد أن أنهى السباق أولاً على المسار قبل أن يتعرض لعقوبة زمنية.

نتائج فيتيل منحته المركز الخامس في ترتيب بطولة السائقين، وهي أسوأ نتيجة له منذ انضمامه إلى فيراري موسم 2015.

لكن فيتيل أفصح عن نيته مواصلة المنافسة في 2020 بعد انتهاء السباق في أبوظبي، حتى أنه تكلم مازحاً قائلاً: "يبدو أن الإقلال من المقابلات الصحفية سيساعد!".

وأضاف: "كل ذلك جزء من مفاوضات الموسم المقبل، قبل أية مفاوضات أخرى".

وكان صاحب الـ 32 عاماً قد تكلم بجدية حيال ما حصل هذا الموسم ورغبته بالتحسن في 2020، لكنه أجاب بغموض حين سُئِل عن التكهنات التي ربطت بين هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم ست مرات بمقعد مع فيراري.

ومثل فيتيل، سينتهي عقد هاميلتون مع السهام الفضية في الموسم المقبل، حيث انتشرت تقارير خلال جائزة أبوظبي الكبرى أشارت إلى لقائه مع رئيس فيراري، بينما علّق ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن العلامة الإيطالية "مسرورة لتوافر هاميلتون".

لكن، وحين سُئِل حيال هذه المسألة، أشار فيتيل ببساطة إلى امتلاك هاميلتون لسيارة فيراري تجارية.

فقال: "أعتقد أنه بالفعل سائق فيراري! صحيح؟ لذا لن يتغير شيء!".

واختتم: "أعتقد أنه زبون جيد. إنه يمتلك أكثر من سيارة فيراري واحدة!".