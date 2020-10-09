فيتيل يستحوذ على أسهمٍ في أستون مارتن

سينضمّ فيتيل إلى الفريق الذي يُعرف حاليًا بريسينغ بوينت في الموسم المقبل بعد أن أعلمته فيراري بعدم تجديد عقده لما بعد الموسم الحالي.

وجاء إعلان الشهر الماضي على إثر أسابيع مطوّلة من المفاوضات بينه وبين لورنس سترول مالك أستون مارتن.

ورفض فيتيل الإفصاح عن أيّة تفاصيل بشأن حصّته في الشركة، والتي يتمّ تداول أسهمها تحت مسمّى أستون مارتن لاغوندا القابضة في بورصة لندن.

وفي حين أنّ هذا الاستحواذ يرتبط بانضمامه إلى الفريق، فلا يزال من غير الواضح إذا ما كانت هذه الحصّة جزءًا من مكافآته الماليّة، أم أنّه أتمّ عمليّة الشراء في السوق المفتوح، وهو ما يُظهر ثقة في العلامة من قبل بطل العالم أربع مرّات.

ويرى سترول فيتيل على أنّه مكوّنٌ أساسي في العمليّة التسويقيّة لأستون مارتن في الأعوام المقبل، وذلك في ظلّ محاولة الصانع البريطاني التعافي من مشاكله الحاليّة. وفي حين أنّ سعر الأسهم انهار في بداية العام، فإنّه بات مستقرًا في الأسابيع الأخيرة.

وتملك مرسيدس حصّة 5 بالمئة بالفعل في أستون، بينما يملك توتو وولف مدير فريق مرسيدس في الفورمولا واحد، وهو صديقٌ مقرّبٌ من سترول، حصّة شخصيّة هو الآخر.

وقال فيتيل عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان قد يُقدم على شراء أسهم في الشركة: "أعتقد بأنّ كلّ أحدٍ حرٌ في ما يفعله بماله. وبحسب علمي فإنّ أستون مارتن شركة عامة، ويُمكن لأيّ أحدٍ الاستثمار فيها".

وأضاف: "لذا إن كنتم تسألون إن كانت لديّ أسهمٌ في الشركة، فأجل، لكن إن كنت تسألون عن عددها، فتلك مسنألة ثانويّة ولا أريد الحديث عنها".

وأكمل: "لكنّني أؤمن بالمشروع، ومن الواضح أنّني قرّرت الانضمام إليه وأنا متحمّسٌ لرؤية ما سيحدث عندما ننطلق العام المقبل".

كما سُئل فيتيل إن كان يشعر بأيّ ندمٍ حيال إمكانيّة بقاء سيرجيو بيريز من دون مقعدٍ في الموسم المقبل، أجاب: "من الواضح أنّه لم تتبقَّ الكثير من المقاعد، ولا أعلم إن كان بيريز يتحدّث إلى أيّ أحد. لذا لا أعلم إن كان خارجًا بالكامل".

وأكمل: "أنتم تكتبون الأخبار، لذا أعتقد بأنّ لديكم معلومات أكثر منّي. لكن سيكون ذلك مؤسفًا، إنّه سائقٌ يستحقّ التواجد في الفورمولا واحد".