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فيتيل "يركز على الفورمولا واحد" ولم يقيّم المشاركة في بطولات أخرى بعد

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فيتيل "يركز على الفورمولا واحد" ولم يقيّم المشاركة في بطولات أخرى بعد
من قبل:

قال سيباستيان فيتيل أنه يواصل "تركيزه على الفورمولا واحد" مع اقتراب انتهاء فترة بقائه ضمن صفوف فيراري، لكنه لم يقيّم بعد خياراته البديلة في الانتقال إلى بطولات أخرى مستقبلاً.

سيترك بطل العالم أربع مرات صفوف الحصان الجامح نهاية موسم 2020 الجاري للفورمولا واحد، وذلك بعد أن اختار الفريق عدم تجديد عقده.

وأكد فيتيل أن تكلم سابقاً مع رينو حيال إمكانية الانتقال إلى صفوف العلامة الفرنسية، لكن الفريق اختار ضمّ فرناندو ألونسو للموسم المقبل، بينما كشف الألماني أنه خاض محادثات "أولية" مع ريسينغ بوينت كذلك.

وتتواصل التكهنات التي تربط بين ريسينغ بوينت وفيتيل لموسم 2021، حيث سيتم تغيير اسم الفريق إلى أستون مارتن، لكنّ مستقبل الألماني ما زال مجهولاً.

ومن دون توفر فرص منطقية للبقاء ضمن فرق الطليعة، فإن خيارات فيتيل تتمحور حول الانتقال إلى أحد فرق الوسط بعد خمسة مواسم مع فيراري.

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وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يرغب بالانضمام إلى فريق غير قادر على الفوز بالسباقات، ردّ فيتيل بأنه يرغب البقاء ضمن الفورمولا واحد "لتحقيق إنجاز" مع فريق يمتلك فرصة المنافسة والتحسن.

فقال: "ليست لدي الرغبة بالتوقيع مع فريق غير قادر على التحسن أو المنافسة على ما يستحق المنافسة، أو غير قادر على السير في اتجاه جيد للمستقبل".

وأكمل: "أعتقد أنها فترة مجهولة خاصة مع تقديم قوانين 2022 الجديدة. من الواضح أن الكثير من الفرق تأمل أن تستفيد من هذا التغيير".

وتابع: "أعتقد أنه علينا الانتظار لنرى. سأعلمكم حالما تتوفر لديّ أنباء مؤكدة!".

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من جهة أخرى، أوضح فيتيل أنه لا يفكر بالانتقال إلى بطولة أخرى عدا الفورمولا واحد، مثل إندي كار أو منافسات السيارات الرياضية.

فقال: "حالياً، أنا أركز على الفورمولا واحد كما قلت سابقاً، ولم أفكر في بطولات أخرى بعد".

وبالرغم من الكلام حيال انتقال محتمل إلى أستون مارتن في 2021، إلا أن سيرجيو بيريز صرح عدة مرات بأنه واثق حيال مستقبله مع الفريق، حيث قال الأسبوع الماضي أن المسألة "مجرد وقت" قبل أن تتلاشى شائعات انتقال فيتيل إلى ريسينغ بوينت.

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بالمقابل، أشار فيتيل سابقاً إلى فكرة أنه منفتح على أخذ موسم واحد كاستراحةٍ قبل العودة مجدداً.

وحين سُئِل إن كان مهتماً بأخذ دور إداريّ مع الفريق يوماً ما، أجاب بأنه يرى مستقبله ضمن الفورمولا واحد خلف مقود سيارة.

فقال: "لا أعلم، لا أعتقد أنه بوسعي تقديم إجابة دقيقة. ذلك يعتمد على المركز والتحديات".

وأردف: "من الواضح أنه لدي شغف كبير ومعرفة كبيرة كذلك بالرياضة، لذا سنرى ما سيحصل مستقبلاً".

واختتم: "لكن حالياً، أرى نفسي خلف مقود سيارة، أكثر من فكرة تواجدي خارجها".

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الكاتب خلدون يونس

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