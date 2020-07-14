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فيتيل يدرس خيار الانضمام إلى أستون مارتن في 2021

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فيتيل يدرس خيار الانضمام إلى أستون مارتن في 2021
14-07-2020

أشارت مصادر إلى أنّ سيباستيان فيتيل يخوض محادثات بشأن صفقة ينضمّ بموجبها إلى فريق أستون مارتن في الفورمولا واحد لموسم 2021.

يُتفهّم أنّ بطل العالم أربع مرّات تلقّى عرضًا من قبل لورنس سترول مالك الفريق، الذي يحرص على بناء أقوى حزمة ممكنة لتغيير علامة الفريق الحالي ريسينغ بوينت للموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانيّة المطّلعة عادة على خطط فيتيل إلى أنّ صفقة سيتمّ الاتّفاق حولها قريبًا.

وكان الفريق قد وقّع مسبقًا على عقدٍ بعدّة أعوام مع سيرجيو بيريز الذي يُوفّر بعض صفقات الرعاية للفريق، بينما من الواضح أنّ مقعد لانس ابن لورنس مؤمّنٌ على المدى البعيد.

ومنذ تخلّي فيراري عن فيتيل لما بعد نهاية هذا الموسم، نفى أوتمار زافناور مدير فريق ريسينغ بوينت وجود مكانٍ للألماني في صفوف الحظيرة البريطانيّة.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" في النمسا يوم الجمعة حول الوضع التعاقديّ للفريق، أجاب زافناور: "إنّه لمن الإطراء أن يعتقد الجميع بأنّ على بطل عالم أربع مرّات الانضمام إلى فريقنا، لكن ربّما يعود ذلك لأنّ سيارتنا باتت أسرع الآن. أنتم محقّون، لدينا عقود طويلة الأمد لسائقَينا، لذا من المنطقي أن لا يكون لدينا مساحة له".

ويُعتقد بأنّ بيريز في موقعٍ جيّد في صفوف ريسينغ بوينت كون القضيّة التي رفعها العام الماضي هي التي أطلقت عمليّة الحراسة القضائيّة وأدّت إلى استحواذ سترول على ما كان يُعرف حينها بفورس إنديا.

لكنّ مصادر أشارت إلى أنّ عقد بيريز قد يتضمّن بند مغادرة يسمح للفريق بإجراء تغيير مبكّر. وبشكلٍ لافت فإنّ كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل ألمح إلى تلك الإمكانيّة عندما سُئل عن مستقبل فيتيل نهاية الأسبوع الماضي.

وقال البريطاني لقناة "سكاي سبورتس اف1": "أعتقد بأنّ لديه بعض الخيارات المتاحة، أفترض بأنّ خياراته ستكون ريسينغ بوينت، أو عامًا خارج البطولة لإعادة تقييم خياراته لاحقًا. لا أعتقد بأنّ لانس سيتمّ طرده من الفريق. بالطبع هناك عقودٌ بين الفرق، ولا تعلم تفاصيلها مطلقًا، فقط مجلس العقود هو من يملك معرفة كاملة بتفاصيلها".

وأكمل: "أنا متأكّدٌ من أنّ هناك بعض البنود، أو نقاط فسخ أو ما شابه على الأرجح. لكنّ ذلك لا يعنينا".

وربّما اعتبر سترول الأب أنّ المشهد العام لتغيير علامة الفريق كأستون مارتن، وإعادة بناء صانع السيارات الرياضيّة، يتطلّب استغلال فرصة توافر فيتيل. كما أنّ الألماني سيكون خيارًا مُحبّذًا بالنسبة لمرسيدس مزوّدة الفريق بوحدات الطاقة وعلب التروس.

فضلًا عن ذلك ففي حال انتقاله إلى أستون مارتن، فإنّ فيتيل سيُصبح ضمن معسكر مرسيدس وسيكون متاحًا للانتقال إليها في حال توافر مقعدٍ في صفوفها في المستقبل.

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