فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
25 يونيو
-
28 يونيو
الحدث التالي خلال
72 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
02 يوليو
-
05 يوليو
الحدث التالي خلال
79 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
16 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
93 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
30 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
107 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
27 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
135 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
03 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
142 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
الحدث التالي خلال
156 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
24 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
163 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
الحدث التالي خلال
177 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
22 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
191 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
29 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
198 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
12 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
212 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
26 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
226 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يُدافع عن "إيطاليّة" فيراري

المشاركات
التعليقات
فيتيل يُدافع عن "إيطاليّة" فيراري
13-04-2020

يعتقد سيباستيان فيتيل بأنّ الثقافة الإيطاليّة في فيراري "يُساء فهمها" كثيرًا، حيث يُصرّ الألماني على أنّ فلسفة الفريق قادرة على إعادته إلى صدارة بطولة العالم للفورمولا واحد.

يتّجه بطل العالم أربع مرّات لدخول موسمه السادس بألوان فيراري هذا العام. وبالرغم من فوزه بعددٍ من السباقات على مرّ الأعوام الماضية مع الفريق، إلّا أنّه لا يزال يسعى لتحقيق بطولة العالم للمرّة الأولى مع حظيرة مارانيللو.

وفي حين أنّ بعض الأطراف الخارجيّة أشارت إلى أنّ ثقافة فيراري قد تُمثّل مُثبّطًا لفرصها في النجاح في مواجهة الفرق البريطانيّة، عبّر فيتيل عن عدم اقتناعه بتلك الحجّة.

عوضًا عن ذلك أشار الألماني إلى أنّ هناك خصالًا مختلفة يكون لها وقعٌ كبيرٌ عندما يتعلّق الأمر ببلوغ النجاح في الفورمولا واحد.

وقال بخصوص ذلك ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "قوّة هذا الفريق هو الشغف بعلامة فيراري. أعتقد بأنّ ذلك ما يدفع ويُحفّز الموظّفين للقدوم والمغادرة يوميًا. أعتقد بأنّ ذلك يعود إلى أسطوريّة هذه العلامة وأن تكون جزءًا من ذلك التاريخ".

وأكمل: "الفريق إيطاليٌ جدًا من الداخل، ولديه الكثير من القواعد والعادات الإيطاليّة، ومن الرائع أنّهم حافظوا على ذلك. لكن بشكلٍ مساوٍ فإنّه فريقٌ عصريٌ جدًا".

وأردف: "أعتقد بأنّه يُساء فهم ذلك، لأنّك تنظر إلى إيطاليا وتقول بأنّها تقليديّة جدًا على الكثير من الأصعدة".

ثمّ تابع: "لكن كما تعلمون فإنّ الجميع منفتح التفكير وأعتقد بأنّ لدينا الكثير من المواهب الشابة الرائعة في الفريق، أناسٌ رائعون ويحملون أفكارًا مبتكرة، لهذا السبب من المؤسف أنّنا لم نبلغ الانفراجة بعد على صعيد النتائج".

وواصل شرحه بالقول: "لهذا السبب ينصبّ التركيز على مواصلة العمل، لكنّني أعتقد بأنّنا سنصل إلى تلك النقطة يومًا ما".

اقرأ أيضاً:

وقال فيتيل أنّ شغفه بتحقيق لقب مع فيراري لا يزال قويًا مثل المعتاد، وذلك بالرغم من موسم 2019 الصعب الذي واجه فيه منافسة حامية من قبل زميله شارل لوكلير.

وقال: "المهمّة لا تزال هي ذاتها، كوننا لسنا في الصدارة بعد. من الواضح أنّ مرسيدس تغلّبت علينا في الأعوام الماضية، لذا فالمهمّة لا تزال قائمة".

وأردف: "من الواضح أنّنا حظينا بالكثير من السباقات وكسبنا الكثير من الخبرة معًا. أعتقد بأنّنا حظينا ببعض اللحظات الرائعة معًا وهناك بعض اللحظات الأخرى التي لم تكن رائعة".

واختتم: "لكن مثلما قلت فإنّ المهمّة لا تزال قائمة والهدف هو ذاته وهو تحقيق اللقب مع فيراري".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
تقني: السيارة التي غيّرت تاريخ الفورمولا واحد

المقال السابق

تقني: السيارة التي غيّرت تاريخ الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

منصة السباق

جائزة فرنسا الكبرى

جائزة فرنسا الكبرى

٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

معرض صور: كيف يقضي السائقون أوقاتهم في المنزل

2
فورمولا 1

تقني: السيارة التي غيّرت تاريخ الفورمولا واحد

3
eSports

نوريس "لن يصبح شخصاً آخر" بالرغم من "تعليقاته الهزلية" في 2019

4
eSports

نجوم الفورمولا واحد يساعدون بجمع 33.000 دولار أمريكي من التبرعات الخيرية

أحدث ملفات الفيديو

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993 01:59
فورمولا 1

لفات أسطورية: إيرتون سينا في دونينغتون 1993

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967 03:51
فورمولا 1

السير ستيرلينغ موس ضمن رالي مونتي كارلو 1967

ستيرلينغ موس: حياة السباقات 03:41
فورمولا 1

ستيرلينغ موس: حياة السباقات

مقابلة مع الأسطورة الراحل السير ستيرلينغ موس 03:14
فورمولا 1

مقابلة مع الأسطورة الراحل السير ستيرلينغ موس

عودة ستيرلينغ موس إلى سيارة مازيراتي 250أف 01:05
فورمولا 1

عودة ستيرلينغ موس إلى سيارة مازيراتي 250أف

أحدث الأخبار

فيتيل يُدافع عن "إيطاليّة" فيراري
F1

فيتيل يُدافع عن "إيطاليّة" فيراري

تقني: السيارة التي غيّرت تاريخ الفورمولا واحد
F1

تقني: السيارة التي غيّرت تاريخ الفورمولا واحد

تحليل: لماذا نال الراحل ستيرلينغ موس لقب "سيد سباقات السيارات"؟
F1

تحليل: لماذا نال الراحل ستيرلينغ موس لقب "سيد سباقات السيارات"؟

وفاة ستيرلينغ موس أسطورة سباقات الفورمولا واحد
F1

وفاة ستيرلينغ موس أسطورة سباقات الفورمولا واحد

نوريس "لن يصبح شخصاً آخر" بالرغم من "تعليقاته الهزلية" في 2019
eSpt

نوريس "لن يصبح شخصاً آخر" بالرغم من "تعليقاته الهزلية" في 2019

جدول

فورمولا 1
  • فورمولا 1
  • موتو جي بي
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٥ يونيو - ٢٨ يونيو
تذاكر
٢ يوليو - ٥ يوليو
تذاكر
١٦ يوليو - ١٩ يوليو
تذاكر
٣٠ يوليو - ٢ أغسطس
تذاكر
٢٧ أغسطس - ٣٠ أغسطس
تذاكر
٣ سبتمبر - ٦ سبتمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.