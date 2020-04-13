فيتيل يُدافع عن "إيطاليّة" فيراري

يتّجه بطل العالم أربع مرّات لدخول موسمه السادس بألوان فيراري هذا العام. وبالرغم من فوزه بعددٍ من السباقات على مرّ الأعوام الماضية مع الفريق، إلّا أنّه لا يزال يسعى لتحقيق بطولة العالم للمرّة الأولى مع حظيرة مارانيللو.

وفي حين أنّ بعض الأطراف الخارجيّة أشارت إلى أنّ ثقافة فيراري قد تُمثّل مُثبّطًا لفرصها في النجاح في مواجهة الفرق البريطانيّة، عبّر فيتيل عن عدم اقتناعه بتلك الحجّة.

عوضًا عن ذلك أشار الألماني إلى أنّ هناك خصالًا مختلفة يكون لها وقعٌ كبيرٌ عندما يتعلّق الأمر ببلوغ النجاح في الفورمولا واحد.

وقال بخصوص ذلك ضمن حوارٍ حصري مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "قوّة هذا الفريق هو الشغف بعلامة فيراري. أعتقد بأنّ ذلك ما يدفع ويُحفّز الموظّفين للقدوم والمغادرة يوميًا. أعتقد بأنّ ذلك يعود إلى أسطوريّة هذه العلامة وأن تكون جزءًا من ذلك التاريخ".

وأكمل: "الفريق إيطاليٌ جدًا من الداخل، ولديه الكثير من القواعد والعادات الإيطاليّة، ومن الرائع أنّهم حافظوا على ذلك. لكن بشكلٍ مساوٍ فإنّه فريقٌ عصريٌ جدًا".

وأردف: "أعتقد بأنّه يُساء فهم ذلك، لأنّك تنظر إلى إيطاليا وتقول بأنّها تقليديّة جدًا على الكثير من الأصعدة".

ثمّ تابع: "لكن كما تعلمون فإنّ الجميع منفتح التفكير وأعتقد بأنّ لدينا الكثير من المواهب الشابة الرائعة في الفريق، أناسٌ رائعون ويحملون أفكارًا مبتكرة، لهذا السبب من المؤسف أنّنا لم نبلغ الانفراجة بعد على صعيد النتائج".

وواصل شرحه بالقول: "لهذا السبب ينصبّ التركيز على مواصلة العمل، لكنّني أعتقد بأنّنا سنصل إلى تلك النقطة يومًا ما".

وقال فيتيل أنّ شغفه بتحقيق لقب مع فيراري لا يزال قويًا مثل المعتاد، وذلك بالرغم من موسم 2019 الصعب الذي واجه فيه منافسة حامية من قبل زميله شارل لوكلير.

وقال: "المهمّة لا تزال هي ذاتها، كوننا لسنا في الصدارة بعد. من الواضح أنّ مرسيدس تغلّبت علينا في الأعوام الماضية، لذا فالمهمّة لا تزال قائمة".

وأردف: "من الواضح أنّنا حظينا بالكثير من السباقات وكسبنا الكثير من الخبرة معًا. أعتقد بأنّنا حظينا ببعض اللحظات الرائعة معًا وهناك بعض اللحظات الأخرى التي لم تكن رائعة".

واختتم: "لكن مثلما قلت فإنّ المهمّة لا تزال قائمة والهدف هو ذاته وهو تحقيق اللقب مع فيراري".