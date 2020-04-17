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فيتيل يخوض محادثات مع فيراري لخفض مرتبه استجابة لفيروس كورونا

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فيتيل يخوض محادثات مع فيراري لخفض مرتبه استجابة لفيروس كورونا
17-04-2020

يخوض سيباستيان فيتيل محادثات مع فريقه فيراري من أجل خفض مرتّبعه لهذا العام نتيجة أزمة فيروس "كوفيد-19"، لكنّه قال بأنّ القرار الذي سيتمّ اتّخاذه سيبقى سرًا بينهما.

دخل بطل العالم أربع مرّات عامه الأخير من عقده الحالي مع الحظيرة الإيطاليّة، وبدأ بالفعل محادثات لتجديد عقده.

لكن بالنظر إلى تعقّد الوضع الحاليّ نتيجة تأجيل انطلاق موسم الفورمولا واحد بسبب أزمة الفيروس ومواجهة الفرق لصعوبات ماليّة بسبب عدم التسابق، بدأ عددٍ من النجوم الذين يحصلون على مرتّبات عالية بقبول خفض لتلك المرتّبات من أجل تخفيف العبء على فرقهم في الوقت الحاضر.

وقال فيتيل أنّه على علمٍ بما قام به الآخرون، وأنّه يخوض محادثات مع مدراء الفريق حول أفضل طريقة للتعامل مع هذه المسألة.

لكنّه أوضح عدم نيّته الإفصاح عن أيّة تفاصيل تتعلّق بأيّ قرار يتوصّل إليه من أجل تفادي عدم إظهار نفسه في صورة جيّدة.

وقال الألماني ضمن اتّصال عبر الانترنت من منزله في سويسرا مع عددٍ من وسائل الإعلام المختارة: "بالتأكيد أتحدّث مع الفريق في هذا الشأن".

وأضاف: "لا نعلم بعد كيف سيكون الموسم، ومتى سينطلق، وكم عدد السباقات التي سنخوضها وكلّ تلك الأمور".

وأردف: "لكنّني دائمًا ما أبقيت أيّة قرارات أتّخذها على هذا الصعيد بيني وبين الفريق فقط. وسيكون الأمر على ذات النحو هذه المرّة كذلك".

وأكمل: "لذا لن أستخدم هذه الحجّة أو هذه النقطة في هذه المرحلة كتلميع للصورة أو أيّ شيء مشابه".

ثمّ تابع: "أعتقد بأنّ ما قرّرت القيام في الماضي قمت به في صمت وسيتواصل ذلك الآن".

وقال فيتيل أنّ العامل الأساسي وراء إكمال هذه المحادثات هو ما سيكون موسم 2020 قادرًا على تقديمه، إذ سيعتمد كلّ شيء على القدرة على إقامة الكثير من السباقات أو الاقتصار على عددٍ قليل.

وقال الألماني: "هل سنقتصل على 5 سباقات، أو 10 أو 15، أو لا سباقات على الإطلاق. أعتقد بأنّه من الواضح أنّ الوضع جديٌ للغاية بالنسبة للفورمولا واحد، هناك الكثير من المحادثات بشأن المستقبل. أي ما هو الأفضل للقيام به من الناحية الاقتصاديّة؟".

وأكمل: "أعتقد بأنّ علينا أن ننتظر ونرى ماذا سيحدث على صعيد الموسم الذي سنحظى به".

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