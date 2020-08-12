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فورمولا 1 / جائزة إسبانيا الكبرى / أخبار عاجلة

فيتيل يحصل على هيكل جديد في جائزة إسبانيا الكبرى

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فيتيل يحصل على هيكل جديد في جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل:
, رئيس التحرير
12-08-2020

أعلن فريق فيراري بأنّ السائق الألماني سيباستيان فيتيل سيحصل على هيكلٍ جديدٍ لسيارته في الجولة المقبلة من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

سجل فيتيل نقطة واحدة فقط في السباقَين اللذين أقيما على حلبة سيلفرستون البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين، بينما كانت أفضل نتيجة له في المجر بإنهائه للسباق في المركز السادس.

ويحتلّ سائق فيراري حاليًا المركز الـ 13 ضمن ترتيب بطولة السائقين، حيث أوضحت فيراري بأنها ستقوم بمنحه هيكلًا جديدًا لسيارته في جائزة إسبانيا الكبرى بعد العثور على عطل بسيط جرّاء الصعود على الحفف الجانبية.

وجاء في البيان الرسمي للفريق "سيحصل سيباستيان على هيكلٍ جديد، كونه وبعد التحليل الذي أجريناه بعد سباق سيلفرستون، اكتشفنا خطأً صغيرًا ناجمًا عن الصعود بقوّة على الحفف الجانبية".

وأضاف "لم يكن لهذه المشكلة تأثير كبير على الأداء، ولكنه كان القرار المنطقي الذي يجب اتخاذه".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة إسبانيا الكبرى
الكاتب خضر الراوي

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