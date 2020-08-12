فيتيل يحصل على هيكل جديد في جائزة إسبانيا الكبرى

سجل فيتيل نقطة واحدة فقط في السباقَين اللذين أقيما على حلبة سيلفرستون البريطانية خلال الأسبوعين الماضيين، بينما كانت أفضل نتيجة له في المجر بإنهائه للسباق في المركز السادس.

ويحتلّ سائق فيراري حاليًا المركز الـ 13 ضمن ترتيب بطولة السائقين، حيث أوضحت فيراري بأنها ستقوم بمنحه هيكلًا جديدًا لسيارته في جائزة إسبانيا الكبرى بعد العثور على عطل بسيط جرّاء الصعود على الحفف الجانبية.

وجاء في البيان الرسمي للفريق "سيحصل سيباستيان على هيكلٍ جديد، كونه وبعد التحليل الذي أجريناه بعد سباق سيلفرستون، اكتشفنا خطأً صغيرًا ناجمًا عن الصعود بقوّة على الحفف الجانبية".

وأضاف "لم يكن لهذه المشكلة تأثير كبير على الأداء، ولكنه كان القرار المنطقي الذي يجب اتخاذه".