فيتيل يُحدّد نقطة ضعف فيراري الرئيسيّة في مواجهة غريماتها

أكمل فيتيل اختباره الأخير لسيارة فيراري اليوم الخميب بداية الموسم، جامعًا 144 لفّة وأسرع زمنٍ يوم الخميس.

لكنّ زمن فيتيل كان لا يزال أبطأ بأكثر من ثانية من الزمن الأسرع في تجارب هذا العام والذي حقّقه فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الأسبوع الماضي.

وقلّلت فيراري من حظوظها في المراحل المبكّرة من الموسم طوال التجارب، قائلة أنّها لا تزال متأخّرة بخطوة عن مرسيدس وريد بُل.

وصبّ الفريق تركيزه على تحسين قدرات السيارة الجديدة في المنعطفات، وذلك على إثر معاناة مقاتلة العام الماضي في هذا الجانب، لكنّها باتت متأخّرة على صعيد السرعة على الخطوط المستقيمة.

وقال فيتيل: "يُمكننا أن نشعر أنّ السيارة أفضل، أعتقد بأنّ المقطع الثالث بات أفضل. كما أنّنا نعلم أنّ ذلك يأتي مع ضريبة".

وأضاف: "لا يزال أمامنا عملٌ لإنجازه، نحن أبطأ ممّا نرغب به على الخطوط المستقيمة كون السيارة عالية الجرّ".

وأردف: "نعي ذلك، لكنّ الهدف كان زيادة الارتكازيّة على السيارة وهو ما أعتقد بأنّنا فعلناه. نشعر بأنّ المقطع الثالث بات أفضل، لكن من الواضح أنّه بالخروج من المنعطف الثالث والتوجّه إلى المنعطف الأوّل فإنّ الشعور ليس بذات جودة العام الماضي".

وأكمل: "تشعر بالفارق في المنعطفات بالتأكيد، حيث تحسّنا هناك، لكن يبدو أنّ الآخرين أسرع منّا قليلًا".

ثمّ تابع: "ذلك موقعنا على ما أعتقد. هناك الكثير من العمل لإنجازه".

وقال فيتيل أنّ قرار تفضيل الارتكازيّة الأعلى على السيارة يهدف لمساعدة الفريق على الحصول على أداء أفضل يوم السباق. إذ حقّق الفريق العام الماضي تسعة أقطاب انطلاقٍ أولى، لكنّه فاز بثلاثة سباقات فقط.

وقال الألماني: "عملنا بجدٍ في هذا الشتاء، أعتقد بأنّ سيارتنا تُمثّل خطوة إلى الأمام. لكنّها توفّر مستويات جرّ أكثر، لكنّني أعتقد بأنّنا نعي ذلك".

وأكمل: "نضغط بقوّة من أجل التخلّص من الجرّ وجعل السيارة أكثر كفاءة. لكنّنا نعتقد كذلك بأنّ ذلك سيمنحنا أفضليّة أيّام السباقات على صعيد الإعدادات، لذا سنرى".

وأردف: "أعتقد بأنّه سيكون من الحاسم تطوير السيارة، خاصة كوننا لا نبدو الأسرع في الوقت الحاضر".

وكانت مرسيدس قد ألمحت الأسبوع الماضي إلى أنّ فيراري تعمّدت تشغيل وحدة طاقتها عند مستويات متدنية - وهو ما نفاه الحصان الجامح - من أجل إخفاء وتيرتها الحقيقيّة.

وفي حين أنّ فيتيل اعترف بـ "صعوبة المقارنة" بين فرق الصدارة بالنظر إلى اختلاف برامج التجارب، إلّا أنّه قال أنّ أداء فيراري لم يلفت انتباه البادوك.

وقال: "أعتقد بأنّكم إن نظرتم إلى الفرق الكبيرة، فلا أحد يُحاول القيام بأيّ شيء يثير الدهشة".

وأضاف: "أعتقد بأنّ أغلب العمل يُنجز بعيدًا عن الأضواء ولا ترونه. يغمرني الفضول لرؤية موقعنا في أستراليا. لكن بالتأكيد ليس الأمر كما لو أنّنا نترك الانطباع الأقوى في الوقت الحاضر".

واختتم حديثه بالقول: "لست قلقًا، ولو كان الأمر كذلك فلا بأس، لكنّنا سنعلم الإجابة في غضون أسبوعين، ليس الآن ولا غدًا".