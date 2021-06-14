فيتيل: يجب تخفيض التكلفة "الباهظة" للمشاركة في فئات الناشئين

أثار لويس هاميلتون مؤخّرًا مسألة التكلفة المرتفعة للمشاركة في سباقات الناشئين، حيث صرّح بأنّ الفورمولا واحد باتت "نادي فتيان المليار".

وأضاف: "إذا ما سأبدأ مسيرتي من عائلة في الطبقة العاملة، كان سيكون من المستحيل بالنسبة لي التواجد هنا اليوم، لأن الفتيان الآخرين كان سيمتلكون مالًا أكثر بكثير. لذلك علينا العمل من أجل تغيير ذلك وجعل الوصول لتلك الرياضة أسهل، للأغنياء والطبقات الأقل على حد سواء".

من جهته، يتّفق فيتيل كذلك بأنّ الأمور الآن خرجت عن السيطرة في ذلك الجانب، حيث اعترف بأنّه وإذا ما كان يبدأ مسيرته الآن، لكان وجد صعوبة بالغة في صعود سلم رياضة السيارات.

فقال: "ليس هنالك طريق مختصر وسريع، ولكن في النهاية، التكلفة تكون مرتفعة للغاية".

وأضاف: "بصراحة تامة، إذا ما نظرت إلى الفترة التي بدأت فيها مسيرتي، فقد كانت التكلفة أقل من الآن، ولكنها كانت ما تزال مرتفعة كذلك. أعني أنني كنت محظوظًا للغاية بوجود السيد غيرهارد نوفاك كداعم لي ويهتم لأمري، وهو ذاته من دعم مايكل (شوماخر) عندما بدأ مسيرته، قبل 20 عامًا على الأرجح قبلي".

وتابع: "كانت المشاركة مكلفة جدًا جدًا حينها، لذلك أعتقد بأن مايكل كان بحاجة للمساعدة، وأنا كذلك. أتذكر أوّل موسم في فئة ’غو كارت’ للناشئين، تمكنا من تحمّل نصف التكلفة فقط، ومن ثم حالفنا الحظ بإيجاد أشخاص دعمونا وساعدونا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ العالم قد تغيّر منذ ذلك الحين، وكذلك الرعاية في الرياضة، حيث أنّ الاستعداد لاستثمار المال في شباب صغير ورياضة السيارات قد تغيّر أيضاً. لذلك وباختصار، لطالما كان ذلك الوضع تحديدًا صعبًا".

وأردف: "لا أعتقد بأنّ سيكون هنالك حل سريع لتلك المشكلة، ولكن هنالك أمور محددة يمكن معالجتها ومحاولة الوصول للرياضة أسهل لجميع الطبقات وكل الأطفال. إنّها هواية باهظة الثمن الآن، ولكن الوضع تفاقم وبات جنونيًا في الأعوام الأخيرة، وباتت تكلفة المشاركة باهظة الثمن".

هذا وأشار توتو وولف مدير فريق مرسيدس مؤخرًا إلى أنّ حاملي الأسهم في الرياضة بحاجة لفعل المزيد من أجل ضمان ألا تصبح سباقات السيارات مقصورة فقط على الأغنياء.

فقال: "ما أعتقده أننا قادرون وبالتأكيد على تسهيل أو خفض حاجز المشاركة في سباقات الناشئين، كي يتمكن اليافعون مهما كانت حالتهم المادية من المشاركة والنجاح ضمن تلك الفئات".

واسترسل: "جميع فرق الفورمولا واحد الكبيرة ستكون قادرة على مراقبتهم وتحديدهم، بدلاً من جعل تكاليف المشاركة في موسم كارتينغ تصل إلى 250 ألف دولار أمريكي، موسم الفورمولا 4 نصف مليون، وموسم الفورمولا 3 مليون دولار أمريكي".

واختتم: "إنها تكاليف لا منطقية على الإطلاق، ولا بدّ من إيقاف ذلك. أعتقد أننا بحاجة إلى تسهيل مشاركة الناشئين، ومنحهم الفرصة عبر ميزانيات أكثر سهولة".