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فيتيل يثق بأن فيراري تمنحه ذات السيارة مثل لوكلير

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فيتيل يثق بأن فيراري تمنحه ذات السيارة مثل لوكلير

عبّر سيباستيان فيتيل عن ثقته بأنّ فيراري تقدّم له ذات خصائص السيارة مثل شارل لوكلير، وذلك وسط المعاناة المستمرة للألماني لمُجاراة زميله.

بينما كان لوكلير قادرًا على إثارة الإعجاب عبر التأهّل وإنهاء سباق جائزة البرتغال الكبرى بالمركز الرابع، خاض فيتيل من جديد نهاية أسبوع صعبة على متن سيارة فيراري "اس.اف1000".

وبعد التأهّل بالمركز الـ 15 على حلبة بورتيماو، كان فيتيل قادرًا على العودة وعبور خط النهاية بالركز العاشر، لكنّ بطل العالم أربع مرات لم يسجّل سوى نقطتين فقط في السباقات الستة الأخيرة.

وقد تمّ تأويل بعض تعليقات فيتيل عبر اللاسلكي على مدار نهاية الأسبوع في بورتيماو كإشارة منه إلى أنّه لا يحظى بذات الخصائص على السيارة مثل لوكلير.

لكنّ ماتيا بينوتو مدير الفريق سارع لتفنيد تلك المزاعم عقب السباق، بينما أبدى فيتيل كذلك ثقته بالفريق من حوله من أجل أن يحظى بذات الفرصة مثل زميله.

"حسنًا، أعتقد بأنّنا نحظى بذات السيارة. أثق في الأشخاص من حولي وفي المرآب. لديّ أمر أعرفه من خلال ساعة التوقيت وأزمنة اللفات، وآمر آخر يُخبرني به حدسي وشعوري" قال فيتيل.

وأضاف: "من ناحية شعوري، فأنا أعاني بالفعل من أجل تسجيل لفات جيّدة، وأن أقدم أداءً ثابتًا وأشعر بالتماسك الذي ربما يشعر به شارل، لذلك أعمل على هذا الجانب. لكن ليس هنالك أمر آخر بخلاف العمل بجد ليُخرجني من تلك المعاناة".

جديرٌ بالذكر أنّ فيتيل سيغادر صفوف فيراري نهاية هذا العام قُبيل انتقاله إلى أستون مارتن في 2021، حيث عبّر بالفعل عن رغبته في أنّ يُنهي مسيرته مع فيراري "بكرامة".

ويحتل الألماني حاليًا المركز الـ 13 في ترتيب السائقين، مع نقاط أقلّ في مجموعه من رُبع النقاط التي سجّلها لوكلير هذا الموسم.

ويشعر فيتيل بأنّ تقدمًا في التصفيات سيعود عليه بالنفع في السباق، وذلك بعدما عجز عن المرور إلى القسم الثالث من التجارب التأهيلية في أيّ من السباقات السبعة الأخيرة.

"أعتقد بأنّني سأحاول مع الفريق من حولي أن نستخلص الأداء الأقصى، حيث آمُل أن نكون في موقع أفضل بعض الشيء الأسبوع المُقبل" قال فيتيل متطلعًا لسباق إيمولا نهاية هذا الأسبوع.

واختتم: "من الواضح بأن نقطة ضعفنا في الوقت الحالي هي التصفيات. حيث نعاني في السباق كوننا ننطلق دومًا من مراكز متأخرة، ويكون السباق مختلفًا للغاية وصعبًا جدًا من هذه المراكز".

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