فيتيل يتلقى عقوبة على شبكة انطلاق سباق أوستن نتيجة تغيير أستون مارتن لمحرّكه

يُسمح للسائقين باستخدام ثلاث وحدات طاقة خلال الموسم، لكنّ عددًا منهم تلقوا عقوبات بالفعل نتيجة تجاوزهم لتلك الحدود لإكمال هذا الموسم المتشكّل من 22 جولة.

إذ تلقّى فالتيري بوتاس عقوبتين لصالح مرسيدس في إيطاليا وروسيا، بينما تراجع زميله لويس هاميلتون 10 مراكز على شبكة انطلاق سباق تركيا بعد أن غيّرت مرسيدس محرّكه بعد سلسلة من المشاكل.

وكان فيتيل قد حقّق النقاط في سباقٍ واحدٍ من السباقات التسعة الأخيرة، وعانى ليكتفي بالمركز الـ 18 في الجولة الماضية في تركيا بعد فشل محاولته الانتقال إلى إطارات ملساء في الأجواء الرطبة.

لكنّ سائق أستون مارتن يتجهّز لعطلة نهاية أسبوعٍ صعبة على حلبة الأمريكيّتين في تكساس بعد أن كشف عن تغيير فريقه لوحدة طاقة مرسيدس على سيارته.

وقال الألماني الذي عانى من عطلٍ في محرّكه في التجارب الحرّة الأولى في زاندفورت الشهر الماضي: "أعتقد بأنّنا نتوجّه إلى عطلة نهاية أسبوع صعبة. نقوم بتغيير المحرّك وبالتالي سنتلقّى عقوبة".

وأضاف: "سنرى ما يُمكننا فعله من موقع انطلاقنا، لكنّنا نتطلّع إلى الأمام بالرغم من ذلك. أعتقد بأنّ بوسعنا أن نكون أقوياء هنا. كم أقوياء؟ سنرى".

وشعر فيتيل بأنّ فرص التجاوز على الحلبة تعني اعتبارها "موقعًا جيّدًا" لتلقي العقوبة، مُضيفًا: "نأمل أن نحصل على سباقٍ مثير ونعود إلى دائرة المنافسة".

وحتّى لو غيّر فيتيل محرّك الاحتراق الداخلي فقط فمن المرجّح أن ينطلق من المراكز الأخيرة. إذ لم يتأهّل الألماني في مركزٍ أفضل من الثامن هذا الموسم.

وسيُواجه السائقون العديد من التحديات نهاية هذا الأسبوع وعلى رأسها المطبّات الكثيرة التي دفعت عددًا من درّاجي الموتو جي بي للتعبير عن مخاوفهم تجاهها في السباق الأخير.

وشعر فيتيل أنّ المطلّبات "تزيد من التحدي وطابع الحلبة"، وشكّك في أنّ الوضع سيكون بذات السوء على سيارات الفورمولا واحد.

وقال بطل العالم أربع مرّات: "كان الوضع سيّئًا قبل بضعة أعوام، وقاموا بتقليص المطبّات وخفضها. لذا ربّما سيحتاجون للنظر في ذلك مجدّدًا في المستقبل. لكن لا أعلم، سنرى ما سنحصل عليه".

واختتم بالقول: "أعتقد بأنّ الوضع كان سيّئًا بالنسبة للموتو جي بي قبل بضعة أسابيع. لكن بالنسبة إلينا لن يكون الوضع بذات السوء. لكن سنرى. أنا من محبّي المطبّات بشكلٍ عام".