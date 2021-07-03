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فيتيل يتلقّى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق النمسا

سيتراجع الألماني سيباستيان فيتيل ثلاثة مراكز من مكان تأهّله ضمن جائزة النمسا الكبرى بعد تعطيله لبطل العالم الآخر فرناندو ألونسو خلال القسم الثاني من التصفيات.

فيتيل يتلقّى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق النمسا

كان ألونسو يستشيط غضبًا بعد تضرّر لفّته الأخيرة في القسم الثاني عندما أعاقه فيتيل في المنعطفين الأخيرين من الحلبة، بالرغم من أنّ الأخير كان عالقًا هو الآخر خلف سيارات أخرى.

وتأهّل ألونسو في المركز الـ 14 بعد أن أظهر وتيرة واعدة في المراحل المبكّرة من التجارب التأهيليّة.

أمّا فيتيل فقد كان بصدد بدء لفّته السريعة وفي محاولته للابتعاد عن طريق الإسباني فقد اضطرّ لإلغاء محاولته. لكنّه عبر إلى القسم الثالث بالرغم من ذلك.

وسيتراجع فيتيل من المركز الثامن إلى الـ 11 على شبكة انطلاق سباق الأحد ما يعني تقدّم كلٍ من جورج راسل، ولانس سترول وكارلوس ساينز الإبن مركزًا إلى الأمام. كما أنّه تلقّى نقطة عقوبة على رخصة قيادته.

وتمّ التحقيق مع فالتيري بوتاس وساينز كذلك لقيادتهما ببطء غير ضروري، لكنّ المراقبين قرّروا عدم اتّخاذ أيّة تدابير إضافيّة بحقّهما.

وكان فيتيل منزعجًا من "خرق اتّفاق النبلاء" بعدم التجاوز في لفّات الخروج خلال التصفيات من قبل منافسيه، خاصة بعد أن فرضت "فيا" قيودًا على إبطاء السائقين وتشكيلهم لفجوات في آخر منعطفين من الحلبة.

وقال الألماني: "اتّفقنا على عدم الإبطاء بين المنعطفَين الثامن والتاسع وهو ما فعلته".

وأكمل: "تجاوزني الجميع وتقدّموا في صفّ السيارات. ومن ثمّ أبطؤوا مجدّدًا بين المنعطفَين التاسع والعاشر أين اتّفقنا على عدم الإبطاء. وتعلمون بقيّة القصّة".

وعندما سُئل إن كان سيرجيو بيريز مخطئًا، قال فيتيل: "تراجعت أنا وسيرجيو إلى الخلفي بين المنعطفين الثامن والتاسع وتجاوزنا الجميع".

وأردف: "لا أعتقد بأنّ سيرجيو كان في طريقي، أعتقد بأنّني كنت الأخير. وكنت الأوّل في طريق فرناندو".

وقال فيتيل أنّه تعيّن عليه التضحية بلفّته حالما أدرك أنّ ألونسو قادم: "حالما نظرت في المرآة ورأيته قادمًا، تلقيت رسالة لاسلكيّة في ذلك الشأن بعد ذلك بنصف ثانية ربّما. لذا حاولت تفاديه وألغيت لفّتي ببساطة".

وأكمل: "ضحيت بلفّتي من أجل منحه أكبر مساحة ممكنة في تلك المرحلة. لم يكن بوسعي فعل الكثير. أعتقد بأنّني لم أرتكب أيّ خطأ من جانبي".

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