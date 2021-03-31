فيتيل يتقبّل اللوم على حادثة اصطدامه بأوكون في البحرين

تجاوز أوكون منافسه فيتيل في اللفة 45 من السباق بينما كان يتنافسان على المركز الـ 12 بالتوجّه إلى المنعطف الأوّل، وبينما تموضع الألماني خلف غريمه، بدا بأنّ فيتيل قد أساء تقدير كبحه ليصطدم بالقسم الخلفي من سيارة الفرنسي.

وقد تمكن كلا السائقين من مواصلة السباق، لكنّهما خسرا عددًا من المراكز، إذ لم ينجح أيّ منهما في الاقتراب من مراكز النقاط.

هذا وتلقى فيتيل عقوبة 10 ثوانٍ ونقطتي عقوبة على رخصته - تمت إضافتهما إلى النقاط الثلاث التي تلقاها إثر تجاهله الأعلام الصفراء المزدوجة في التصفيات - لكنّ الألماني كان قد وجّه اللوم إلى أوكون في البداية، متسائلًا: "لماذا تحرك؟" عبر لاسلكي فريقه.

وبعد مشاهدة إعادة للحادثة، عاد فيتيل لتحمّل المسؤولية، لكنه شرح سبب توجيه اللوم لأوكون في البداية.

فقال: "اعتقدت بأنّه سيبقى في جهة اليمين، ومن ثمّ عندما عاد إلى اليسار، كان أمامي مباشرة وأغلقت مكابحي، لذلك هذا خطئي على الأرجح".

وأضاف: "أشعر بالأسف بالتأكيد على نهاية أسبوع سيئة كهذه، كوني أعلم كم الاستعدادات والتحضيرات التي مررنا بها قبل بداية الموسم والسباق الأوّل".

وتابع: "على الجانب الآخر، ليس أمامنا سوى التقدم بعد هذه الجولة، إذ وكما قلت، فقد تعلمنا الكثير من الأمور وأمامنا الكثير من العمل، لكن ما حدث قد حدث وعلينا التعامل مع الوضع خطوة بخطوة".

من جهته، أوضح أوكون أنّ فيتيل أتى إليه ليعتذر عقب السباق وأنها لا يحمل أيّة ضغينة إثر تلك الحادثة.

فقال: "من المؤسف أن الحادثة مع فيتيل أفقدتنا بعض المراكز، لكن هكذا هي السباقات في بعض الأحيان عندما تنافس عن قُرب. لقد أعدت مشاهدة الحادثة الآن، وهو لم يخبرني (عن تعليقه خلال اللاسلكي). لكن أتى إليّ واعتذر، وحصل على العقوبة، لذلك كل الأمور جيّدة".

جديرٌ بالذكر أنّ أستون مارتن واجهت بداية ضعيفة للموسم في البحرين، حيث لم يتمكّن زميل فيتيل بالفريق لانس سترول سوى من تسجيل المركز العاشر، إذ يبدو فريق ريسينغ بوينت السابق متأخّرًا بشكل كبير خلف منافسيه في مجموعة الوسط: مكلارين، فيراري وحتى ألفا تاوري.