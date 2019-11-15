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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى / تقرير التجارب

فيتيل يتفوّق بـ 0.021 ثانية على لوكلير في التجارب الثانية

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فيتيل يتفوّق بـ 0.021 ثانية على لوكلير في التجارب الثانية
من قبل:
15-11-2019

تقدّم سيباستيان فيتيل ثنائيّة فيراري في التجارب الحرّة الثانية من جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد، في ظلّ تقارب الأداء بين الفرق الثلاثة الكبرى على حلبة ساو باولو.

حاولت الفرق عدم إضاعة أيّ وقتٍ والشروع مباشرة في برامجها بعد خسارة معظم التجارب الحرّة الأولى نتيجة الأجواء الممطرة.

لكن مجدّدًا تعثّر البرنامج مرّة أخرى لكن نتيجة حادثٍ هذه المرّة، حيث اصطدم روبرت كوبتسا بالجدار الجانبي عند المنعطف الثالث إثر فقدانه السيطرة على سيارته.

وتسبّب ذلك الحادث في رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد سيارة ويليامز وتصليح الحواجز.

لكنّ المارشلز قاموا بعملٍ جيّد ما ساعد على استئناف الحصّة سريعًا، ليُسارع سائقو فيراري ومرسيدس إلى الدخول إلى الحلبة.

واستخدم السائقون إطارات "ميديوم" و"هارد" في المرحلة الأولى، قبل أن يعودوا لاستخدام إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات في منتصف الحصّة.

وتواجد فالتيري بوتاس في طريق زميله لويس هاميلتون عند المنعطف الأخير، قبل أن يتواجد أمام فيتيل بعد ذلك بلحظات قليلة مجدّدًا.

وخاض ثنائيّ فيراري معركة حامية قبل أن يضمن فيتيل الصدارة بفارق 0.021 ثانية فقط عن زميله لوكلير.

ونجح ماكس فيرشتابن في التغلّب على سائقَي ريد بُل، كما لم يكن بعيدًا جدًا عن الصدارة.

وذهب المركز الرابع إلى فالتيري بوتاس الذي واصل تقدّمه على زميله لويس هاميلتون في ظلّ تغطية ربع ثانية للخمسة الأوائل.

ونجح كيفن ماغنوسن في خطف المركز السادس كأفضل البقيّة، وذلك بعد تفوّقه على دانيال ريكاردو وكيمي رايكونن.

أمّا أليكسندر ألبون فقد حلّ تاسعًا بعد أن تمكّن فريقه ريد بُل من تصليح سيارته بعد حادثه في نهاية الحصّة الأولى، بينما أكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.

وعرفت الحصّة نهاية مبكّرة بسبب تعرّض دانييل كفيات لحادث عند المنعطف الأخير بعد أن انزلقت سيارته وخرجت عن المسار عند محاولته تصحيحها.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كان الأداء متقاربًا مجدّدًا بين الفرق الثلاثة الكبرى.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات التوقيت الفارق الفاصل معدل السرعة
1 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 30 1:09.217     224.112
2 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 35 1:09.238 0.021 0.021 224.044
3 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 33 1:09.351 0.134 0.113 223.679
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 37 1:09.373 0.156 0.022 223.608
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 39 1:09.440 0.223 0.067 223.392
6 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 38 1:10.143 0.926 0.703 221.153
7 3 Australia دانيال ريكاردو رينو 32 1:10.194 0.977 0.051 220.993
8 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 39 1:10.210 0.993 0.016 220.942
9 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 31 1:10.275 1.058 0.065 220.738
10 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 38 1:10.310 1.093 0.035 220.628
11 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 31 1:10.325 1.108 0.015 220.581
12 10 France بيير غاسلي تورو روسو 26 1:10.352 1.135 0.027 220.496
13 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 36 1:10.419 1.202 0.067 220.287
14 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 34 1:10.424 1.207 0.005 220.271
15 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 31 1:10.443 1.226 0.019 220.212
16 8 France رومان غروجان هاس 38 1:10.504 1.287 0.061 220.021
17 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 33 1:10.568 1.351 0.064 219.822
18 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 41 1:10.700 1.483 0.132 219.411
19 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 36 1:11.818 2.601 1.118 215.995
20 88 Poland روبرت كوبتسا ويليامز 2        
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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة البرازيل الكبرى
الحدث الفرعي التجارب الحرّة الثانية
الكاتب مروان الوافي

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