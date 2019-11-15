فيتيل يتفوّق بـ 0.021 ثانية على لوكلير في التجارب الثانية

حاولت الفرق عدم إضاعة أيّ وقتٍ والشروع مباشرة في برامجها بعد خسارة معظم التجارب الحرّة الأولى نتيجة الأجواء الممطرة.

لكن مجدّدًا تعثّر البرنامج مرّة أخرى لكن نتيجة حادثٍ هذه المرّة، حيث اصطدم روبرت كوبتسا بالجدار الجانبي عند المنعطف الثالث إثر فقدانه السيطرة على سيارته.

وتسبّب ذلك الحادث في رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد سيارة ويليامز وتصليح الحواجز.

لكنّ المارشلز قاموا بعملٍ جيّد ما ساعد على استئناف الحصّة سريعًا، ليُسارع سائقو فيراري ومرسيدس إلى الدخول إلى الحلبة.

واستخدم السائقون إطارات "ميديوم" و"هارد" في المرحلة الأولى، قبل أن يعودوا لاستخدام إطارات "سوفت" لمحاكاة التصفيات في منتصف الحصّة.

وتواجد فالتيري بوتاس في طريق زميله لويس هاميلتون عند المنعطف الأخير، قبل أن يتواجد أمام فيتيل بعد ذلك بلحظات قليلة مجدّدًا.

وخاض ثنائيّ فيراري معركة حامية قبل أن يضمن فيتيل الصدارة بفارق 0.021 ثانية فقط عن زميله لوكلير.

ونجح ماكس فيرشتابن في التغلّب على سائقَي ريد بُل، كما لم يكن بعيدًا جدًا عن الصدارة.

وذهب المركز الرابع إلى فالتيري بوتاس الذي واصل تقدّمه على زميله لويس هاميلتون في ظلّ تغطية ربع ثانية للخمسة الأوائل.

ونجح كيفن ماغنوسن في خطف المركز السادس كأفضل البقيّة، وذلك بعد تفوّقه على دانيال ريكاردو وكيمي رايكونن.

أمّا أليكسندر ألبون فقد حلّ تاسعًا بعد أن تمكّن فريقه ريد بُل من تصليح سيارته بعد حادثه في نهاية الحصّة الأولى، بينما أكمل كارلوس ساينز الإبن ترتيب العشرة الأوائل.

وعرفت الحصّة نهاية مبكّرة بسبب تعرّض دانييل كفيات لحادث عند المنعطف الأخير بعد أن انزلقت سيارته وخرجت عن المسار عند محاولته تصحيحها.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد كان الأداء متقاربًا مجدّدًا بين الفرق الثلاثة الكبرى.

نتيجة الحصّة: