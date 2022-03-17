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فيتيل يتغيب عن مجريات جولة البحرين الافتتاحية

سيتغيب سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن عن الجولة الافتتاحية لموسم 2022 في البحرين وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.

فيتيل يتغيب عن مجريات جولة البحرين الافتتاحية

قبل 24 ساعة فقط على بداية التجارب الحرة، أعلنت أستون مارتن أن فيتيل لن يتمكن من المشاركة. وسيقود نيكو هلكنبرغ بدلاً عنه.

ذلك يعني أن هلكنبرغ سيشارك للمرة الرابعة مع أستون مارتن منذ خروجه من الفورمولا واحد.

واضطر سيرجيو بيريز للتغيب عن سباقي سيلفرستون في 2020، بينما اضطر لانس سترول للتغيب كذلك عن جائزة أيفل الكبرى في نوربورغرينغ.

وبات فيتيل تاسع سائق فورمولا واحد يصاب بالفيروس، وجاء ذلك بعد أسبوع واحد فقط من إصابة دانيال ريكاردو سائق مكلارين وتغيبه عن التجارب الشتوية في البحرين بسبب ذلك.

وقبل ظهور إصابته، اختلط الأستراليّ ببعض السائقين قبل حدثٍ تصويري لجمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه" في البحرين، لإظهار التضامن مع أوكرانيا ضد الغزو الروسي.

وكانت الفورمولا واحد قد خففت قليلاً من بروتوكولات كورونا الخاصة، وذلك بعد أن كانت تتطلب إجراء اختبارات "بي سي آر" إلزامية دورية.

أما الآن فلم تعد تلك الاختبارات إلزامية.

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وضمن الإجراءات التي تتبعها مملكة البحرين، فإن الحالات الإيجابية للفيروس تتطلب عزلاً صحياً لمدة سبعة أيام، وهذا ما قد يضع شكوكاً حيال قدرته على المشاركة في جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى كذلك.

لكن، قد تُمنح استثناءات لرياضيي النخبة، حيث شارك لويس هاميلتون في سباق أبوظبي 2020 بعد أسبوع واحد فقط من اضطراره للتغيب عن مجريات جائزة الصخير الكبرى.

وفي حال جاءت نتائج فحوصات فيتيل سلبية خلال الأيام التي تتلو جائزة البحرين، حينها من الممكن السماح له بالسفر إلى السعودية للمشاركة في السباق.

وكان ريكاردو قد حقق تعافياً سريعاً بعد إصابته بالفيروس، حيث سيشارك في مجريات الجولة الافتتاحية.

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