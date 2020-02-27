فيتيل يتصدّر الفترة الصباحيّة بالرغم من انزلاقه في اليوم الثاني في برشلونة

أثّرت الأمطار المتهاطلة الليلة الماضية على برنامج الفرق هذا الصباح، إذ بقيت أجزاء متفرّقة من الحلبة مبلّلة وهو ما حدّ من الحركة في الساعة الأولى عبر اقتصار السائقين على بعض اللفّات الاستطلاعيّة على إطارات "انترميديت".

ولدى جفاف المسار، بدأ السائقون بالعمل وفق برامجهم، لكنّ تلك الأمطار أدّت إلى تنظيف المسار من طبقة المطاط التي تشكّلت في أيّام التجارب الماضية.

نتيجة لذلك بُوغت أغلب السائقين بضعف مستويات التماسك وهو ما تُرجم إلى انزلاقات في كلّ مكان ومن قبل جميع السائقين تقريبًا بما فيهم فيتيل، وفالتيري بوتاس وماكس فيرشتابن.

ويُمكن القول بأنّ الأزمنة في هذه المرحلة لم يعد من الممكن مقارنتها بشكلٍ متكافئ مع أزمنة الأيّام السابقة.

بالرغم من ذلك، أقدمت فيراري أخيرًا على اختبار الإطارات الليّنة، حيث نجح فيتيل في تحقيق أسرع أزمنة الصانع الإيطاليّ حتّى الآن والبالغ 1:16.841 دقيقة ليتصدّر الفترة الصباحيّة، بالرغم من أنّ زمنه يبقى أبطأ بكثير ممّا تمكّن سائقا مرسيدس من تحقيقه الأسبوع الماضي.

وأكمل الألماني 49 لفّة، كما انزلقت سيارته خلال طلعة على إطارات "سي4"، ومن المنتظر أن يُقدم على إتمام محاكاة للسباق في فترة ما بعد الظهر.

وحلّ لانس سترول في المركز الثاني وكان قريبًا من الألماني، وتقدّم الكندي على مواطنه نيكولاس لاتيفي الذي أجرى محاكاة للتجارب التأهيليّة هو الآخر خلف مقود سيارة ويليامز.

وتواد لاندو نوريس في المركز الرابع لصالح مكلارين، حيث تقدّم على فيرشتابن الذي انزلق في مناسبتين، في ظلّ تركيز ريد بُل على اختبار عدّة تحديثات انسيابيّة وُضعت هذا اليوم على سيارة "آر.بي16".

بالرغم من ذلك تقدّم الهولندي على بوتاس سائق مرسيدس الذي أكمل 47 لفّة وكان ثاني أكثر السائقين نشاطًا خلف فيتيل.

وتقدّم الفنلندي على إستيبان أوكون، وكيفن ماغنوسن، وأنطونيو جيوفينازي الذي تسبّب في رفع العلم الأحمر بعد تعرّضه لحادث كسر على إثره الجناح الخلفيّ لسيارته ألفا روميو.

نتيجة الحصّة: