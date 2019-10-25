فيتيل يتصدّر التجارب الثانية في ظلّ تأخّر مرسيدس في المكسيك

تواصل ضعف التماسك على الحلبة مع بداية الحصّة الثانية، حيث أدّى إلى ذلك إلى وقوع عدّة انزلاقات في مناطق متفرّقة على الحلبة، ولم يكن أيّ أحدٍ في منأى عنها، حيث التفّت سيارة شارل لوكلير عند المنعطف الأوّل على سبيل المثال ما دمّر مجموعة إطاراته.

لكن لم يكن الجميع قادرًا على الإفلات من دون أضرار، حيث تلقّى أليكسندر ألبون وفريقه ريد بُل ضربة موجعة في هذه الحصّة المهمّة على صعيد التحضير للسباق عندما فقد السيطرة على سيارته عند الدخول إلى المنعطف السابع واصطدم بالجدار بشكلٍ جانبي ما دمّر نظام تعليقه الأمامي وبعض المكوّنات الأخرى.

وأدّى ذلك إلى رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد السيارة وتنظيف المسار وتصليح الجدار المطاطي.

وكاد فالتيري بوتاس أن يكون الضحيّة التالية بعد استئناف الحركة، لكنّ سيارته توقّفت في منتصف المسار بعد انزلاقه بالتوجّه إلى منطقة الملعب.

وانتقل السائقون بعد ذلك إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التجارب التأهيليّة، حيث تمكّن فيتيل بشكلٍ لافتٍ من قلب تأخّره عن زميله شارل لوكلير في الحصّة الأولى إلى أفضليّة مريحة في الحصّة الثانية.

إذ حقّق الألماني توقيتًا وقدره 1:16.607 دقيقة ضمن من خلالها الصدارة، بينما كان زميله أبطأ منه بـ 0.465 ثانية.

وسمح ذلك الفارق الكبير لفيرشتابن بالتسلّل إلى المركز الثاني مستغلًا أفضليّة ريد بُل في المقطع الأوسط من الحلبة لتعويض ما يخسره لصالح فيراري في المقطع الأوّل السريع، حيث كان أبطأ من فيتيل بـ 0.115 ثانية.

في المقابل لم تكن مرسيدس قادرة على تحقيق قفزة كبيرة عند الانتقال إلى إطارات "سوفت" وكان أفضل سائقيها فالتيري بوتاس أبطأ بستّة أعشارٍ من الثانية من فيتيل، بينما كان لويس هاميلتون في وضعٍ أكثر سوءًا بعد أن قارب الفارق بينه وبين فيتيل الثانية.

على صعيد معركة الوسط فقد تمكّن فريق تورو روسو من تحقيق قفزة في الأداء هو الآخر وضمن مركز أفضل البقيّة بحلول دانييل كفيات وبيير غاسلي في المركزين السادس والسابع على التوالي.

أمّا كارلوس ساينز الإبن فقد تواجد في المركز الثامن متفوّقًا على زميله لاندو نوريس الذي حلّ عاشرًا، بينما توسّطهما نيكو هلكنبرغ سائق رينو.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد عانى الجميع من تحبّب الإطارات وهو ما تسبّب في تراجع الأزمنة مع تقدّم عمر الإطارات، وفي حين أنّ مرسيدس كانت الأسرع في بداية الفترة، خاصة مع هاميلتون إلّا أنّ وتيرته تراجعت هو الآخر كذلك.

نتيجة الحصّة: