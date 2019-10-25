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فورمولا 1 / جائزة المكسيك الكبرى / تقرير التجارب

فيتيل يتصدّر التجارب الثانية في ظلّ تأخّر مرسيدس في المكسيك

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فيتيل يتصدّر التجارب الثانية في ظلّ تأخّر مرسيدس في المكسيك
من قبل:
25-10-2019

قلب سيباستيان فيتيل تأخّره في الحصّة الأولى إلى أفضليّة في التجارب الحرّة الثانية من جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد، وذلك في الوقت الذي تأخّرت فيه مرسيدس بشكلٍ ملحوظٍ على مدار اللفّة الواحدة.

تواصل ضعف التماسك على الحلبة مع بداية الحصّة الثانية، حيث أدّى إلى ذلك إلى وقوع عدّة انزلاقات في مناطق متفرّقة على الحلبة، ولم يكن أيّ أحدٍ في منأى عنها، حيث التفّت سيارة شارل لوكلير عند المنعطف الأوّل على سبيل المثال ما دمّر مجموعة إطاراته.

لكن لم يكن الجميع قادرًا على الإفلات من دون أضرار، حيث تلقّى أليكسندر ألبون وفريقه ريد بُل ضربة موجعة في هذه الحصّة المهمّة على صعيد التحضير للسباق عندما فقد السيطرة على سيارته عند الدخول إلى المنعطف السابع واصطدم بالجدار بشكلٍ جانبي ما دمّر نظام تعليقه الأمامي وبعض المكوّنات الأخرى.

وأدّى ذلك إلى رفع العلم الأحمر من أجل إبعاد السيارة وتنظيف المسار وتصليح الجدار المطاطي.

وكاد فالتيري بوتاس أن يكون الضحيّة التالية بعد استئناف الحركة، لكنّ سيارته توقّفت في منتصف المسار بعد انزلاقه بالتوجّه إلى منطقة الملعب.

وانتقل السائقون بعد ذلك إلى إطارات "سوفت" لمحاكاة التجارب التأهيليّة، حيث تمكّن فيتيل بشكلٍ لافتٍ من قلب تأخّره عن زميله شارل لوكلير في الحصّة الأولى إلى أفضليّة مريحة في الحصّة الثانية.

إذ حقّق الألماني توقيتًا وقدره 1:16.607 دقيقة ضمن من خلالها الصدارة، بينما كان زميله أبطأ منه بـ 0.465 ثانية.

وسمح ذلك الفارق الكبير لفيرشتابن بالتسلّل إلى المركز الثاني مستغلًا أفضليّة ريد بُل في المقطع الأوسط من الحلبة لتعويض ما يخسره لصالح فيراري في المقطع الأوّل السريع، حيث كان أبطأ من فيتيل بـ 0.115 ثانية.

في المقابل لم تكن مرسيدس قادرة على تحقيق قفزة كبيرة عند الانتقال إلى إطارات "سوفت" وكان أفضل سائقيها فالتيري بوتاس أبطأ بستّة أعشارٍ من الثانية من فيتيل، بينما كان لويس هاميلتون في وضعٍ أكثر سوءًا بعد أن قارب الفارق بينه وبين فيتيل الثانية.

على صعيد معركة الوسط فقد تمكّن فريق تورو روسو من تحقيق قفزة في الأداء هو الآخر وضمن مركز أفضل البقيّة بحلول دانييل كفيات وبيير غاسلي في المركزين السادس والسابع على التوالي.

أمّا كارلوس ساينز الإبن فقد تواجد في المركز الثامن متفوّقًا على زميله لاندو نوريس الذي حلّ عاشرًا، بينما توسّطهما نيكو هلكنبرغ سائق رينو.

وعلى صعيد محاكاة السباق فقد عانى الجميع من تحبّب الإطارات وهو ما تسبّب في تراجع الأزمنة مع تقدّم عمر الإطارات، وفي حين أنّ مرسيدس كانت الأسرع في بداية الفترة، خاصة مع هاميلتون إلّا أنّ وتيرته تراجعت هو الآخر كذلك.

نتيجة الحصّة:

المركز # السائق الهيكل عدد اللفات الزمن الفارق الفاصل معدل السرعة
1 5 Germany سيباستيان فيتيل فيراري 35 01:16.607     202.258
2 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل 37 01:16.722 00.115 00.115 201.955
3 16 Monaco شارل لوكلير فيراري 34 01:17.072 00.465 00.350 201.037
4 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس 39 01:17.221 00.614 00.149 200.650
5 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس 35 01:17.570 00.963 00.349 199.747
6 26 Russian Federation دانييل كفيات تورو روسو 40 01:17.747 01.140 00.177 199.292
7 10 France بيير غاسلي تورو روسو 39 01:18.003 01.396 00.256 198.638
8 55 Spain كارلوس ساينز الإبن مكلارين 38 01:18.079 01.472 00.076 198.445
9 27 Germany نيكو هلكنبرغ رينو 23 01:18.261 01.654 00.182 197.983
10 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين 36 01:18.349 01.742 00.088 197.761
11 18 Canada لانس سترول ريسينغ بوينت 38 01:18.362 01.755 00.013 197.728
12 11 Mexico سيرجيو بيريز ريسينغ بوينت 34 01:18.366 01.759 00.004 197.718
13 3 Australia دانيال ريكاردو رينو 34 01:18.380 01.773 00.014 197.683
14 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو 37 01:18.681 02.074 00.301 196.926
15 8 France رومان غروجان هاس 37 01:18.766 02.159 00.085 196.714
16 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو 46 01:18.889 02.282 00.123 196.407
17 20 Denmark كيفن ماغنوسن هاس 37 01:19.306 02.699 00.417 195.374
18 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز 36 01:19.968 03.361 00.662 193.757
19 88 Poland روبرت كوبتسا ويليامز 37 01:20.180 03.573 00.212 193.245
20 23 Thailand ألكسندر ألبون ريد بُل 5 01:21.665 05.058 01.485 189.731
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الكاتب مروان الوافي

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