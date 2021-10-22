فيتيل يأمل حصول فيرشتابن على فرصة أفضل منه لمنافسة هاميلتون على اللقب

بعد اعتزال نيكو روزبرغ الصادم للفورمولا واحد، وكذلك دفعة الأداء القوية لفيراري في 2017، تقدم فيتيل معركة اللقب في مواجهة هاميلتون، حيث خاض السائقان معركة متقاربة للغاية في موسمي 2017 و2018.

لكن هاميلتون نجح مع فريقه مرسيدس بحسم اللقب في كلا الموسمين، بينما اضطر فيتيل للاكتفاء بالمركز الثاني، قبل أن ينخفض أداء فيراري في موسمي 2019 و2020، حيث بقي ذلك أكبر منافسة واجهها هاميلتون حتى الموسم الحالي، مع تقدم أداء ماكس فيرشتابن وفريقه ريد بُل.

ويتصدر فيرشتابن الترتيب العام الحالي بفارق ست نقاط أمام هاميلتون مع بقاء ستة سباقات حتى نهاية الموسم.

لكن الهولندي يعي تماماً تحسن وتيرة مرسيدس مؤخراً، حيث أوضح فيتيل أنه يستمتع بالمعركة الحالية بين السائقين، مؤكداً أمله بتواصلها حتى الجولة الأخيرة، وهو الأمر الذي لم يتمكن الألماني من فعله مع فيراري.

فقال: "آمل أن يحظى ماكس بسيارة أفضل، أو موقع أفضل للمنافسة، لأن معاركي التي خضتها في مواجهة لويس، للأسف، لم نكن بنفس مستوى تنافسية مرسيدس حتى النهاية".

وأكمل: "لذا، أعتقد أن مهمته باتت أسهل في النهاية بالنسبة له (إحراز اللقب)".

بالمقابل، يودّ فيتيل الذي تلقى عقوبة التراجع على شبكة انطلاق سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى بسبب تبديل وحدة طاقة سيارته أستون مارتن، أن يشهد معركة متواصلة حتى النهاية على لقب الموسم الحالي، وذلك بعد حادثتين كبيرتين جمعت فيرشتابن وهاميلتون في سيلفرستون ومونزا.

فقال: "أعتقد أن المنافسة مفيدة جداً لأية رياضة كانت".

واختتم: "لكنني أفضل وبشكل كبير المنافسة مع الاحترام المتبادل. وأعتقد أن ما نشهده حتى الآن هي معركة قوية لكن نظيفة بينهما".