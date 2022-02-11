فيتيل يأمل بقاءَ ماسي ويطالب بالمزيد من الوضوح في القوانين

ما زال مستقبل ماسي غامضاً حيث يواصل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" تحقيقاته في القرارات التي تم اتخاذها خلال السباق الختامي في أبوظبي، والتي تحدد بنتيجتها لقب بطولة العالم.

تجاوز ماكس فيرشتابن غريمه في معركة اللقب لويس هاميلتون في آخر لفة من لفات السباق الذي شهد دخول سيارة الأمان قبل خمس لفات من نهايته.

وقرارات ماسي خرقت فقرتين اثنتين على الأقل من اللوائح الرياضية أثناء إعادة انطلاق السباق بعد خروج سيارة الأمان، بما في ذلك السماح بمرور السيارات المتأخرة التي كانت تفصل بين الغريمين قبل انطلاق اللفة الأخيرة.

ويعمل الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على تغيير الهيكيلة التي يتم بها اتخاذ القرارات المتعلقة بالسباقات من الآن وصاعداً، لضمان تقديم المزيد من الدعم لمدير السباقات.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال آرائه بما جرى في أبوظبي وبتحقيق "فيا"، شدد فيتيل على ضرورة "التركيز على الرياضة وعدم الانسياق وراء تحويلها إلى مجرد عرض".

فقال: "من الواضح أنني كنتُ في السباق وتساءلتُ عن سبب عدم تركنا نأخذ ترتيبنا في وقت أبكر من أجل الاستعداد لإعادة الانطلاقة، لكنني أعتقد أن هناك بروتوكلات وقوانين لذلك".

وتابع: "أعتقد أن المشكلة الأساسية هي مدى وضوح القوانين في مثل هذه المواقف، كي لا يبقى مجال للتشكيك".

سيباستيان فيتيل، أستون مارتن ولانس سترول، أستون مارتن تصوير: صور موتورسبورت

وضمن معرض كلامه حيال التوازن بين الرياضة والعرض، يشعر فيتيل أنه من "المؤسف" وجود هذا التضارب بين المسألتين، معبراً عن أمله ببقاء ماسي ضمن مركزه كمدير للسباقات.

فقال: "المهمات التي يقوم بها مايكل ليست سهلة، لكنني أعتقد أنه قام بعمل رائع خاصة مكان الراحل تشارلي وايتينغ الذي وافته المنية بشكل مفاجئ".

وأكمل: "لقد كان يركز بشكل كبير جداً، جداً على عمله. لا أدري ما سيحمله المستقبل، لكنني آمل بقاءه، لأنني أعتقد أنه وبشكل عام قام بعمل جيد جداً، جداً".

واختتم: "أعتقد أنه هناك الكثير من الجدل حيال السباق الأخير، لكن لو نظرنا إلى الصورة الأكبر لوجدنا أنه قام بعمل جيد للغاية".