فيتيل يأمل أن تتخلى الفورمولا واحد عن الانتقال إلى الإطارات الجديدة في 2021

ضمن خطة بيريللي لتعديل مواصفات إطاراتها لموسم 2021، تمّ تقديم نسخة جديدة من الإطارات الجديدة كي يختبرها جميع السائقين خلال تجارب جائزة البحرين الكبرى.

لكن عبر الكثير من السائقين عن عدم رضاهم حيال الإطارات الجديدة، وكان فيتيل من بينهم، حيث اعتبرها خطوة إلى الخلف، وعبر عن أمله بعدم استعمالها مستقبلاً.

فقال: "إنها ليست خطوة إلى الأمام. بل العكس. آمل ألا نراها مجدداً. إنها أسوأ بكثير مقارنة بالإطارات الحالية التي نستعملها".

وحين سُئِل إن كان يفضل الحفاظ على الإطارات الحالية بخصائص 2019، أجاب الألماني: "إن كان هذا خيارنا الوحيد لموسم 2021، حينها وبالتأكيد أودّ ذلك".

وتابع: "أعتقد أنه وطالما ليست لدينا إطارات تمنحنا تحسينات على الإطارات الحالية، مثل حالات أقل لارتفاع الحرارة المفرط أو فرصاً أفضل لمنافسة بعضنا البعض، حينها لا داعي للتغيير".

واسترسل: "هذه الإطارات أسوأ بالتأكيد، وتزيد من جميع مشاكلنا التي نعاني منها مع الإطارات الحالية".

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من جهته، أوضح دانيال ريكاردو أنه لا يفهم حقاً السبب وراء محاولات بيريللي من تقديم مثل هذه الإطارات.

فقال: "لا بأس بها. أبطأ قليلاً. لكن نعم، وبصراحة، أنا لست واثقاً تماماً في الوقت الحالي حيال سبب تقديمها".

وتابع: "أعلم أنهم يحاولون جعلها أسرع قليلاً. لكن، الإطار الأمامي بدا أضعف مع تماسك أقل".

لويس هاميلتون بدوره أوضح أنه لا يعلم الإجابة على مسألة تحسين عمل الإطارات في الفورمولا واحد، حيث حاول مساعدة بيريللي العام الماضي خلال الاجتماع بهذا الخصوص مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

فقال: "سافرت إلى باريس كي أكون ممثل جمعية سائقي سباقات الجائزة الكبرى ’جي بي دي إيه’، وجلستُ مع مندوبي ’فيا’ وجميع الفرق وبيريللي".

وأكمل: "رسالة الأهداف للعام الماضي من بيريللي، لم نكن - نحن السائقين - مشاركين فيها، كما أنهم - بيريللي - لم يستمعوا إلى كلمة واحدة مما قلناه في المواسم الماضية".

وتابع: "لذا قمنا بمحاولة إيصال ما نريده، مع الكثير من رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة لمساعدتهم. لكن الوضع لم يتحسن بعد، لذا لا أدري ما الذي يمكننا القيام به أكثر من ذلك".

واسترسل: "إنها عملية تقنية في نهاية المطاف. لا أدري إن كنا قد وصلنا إلى الحدود التقنية القصوى أو أن هذه هي أقصى قدراتهم - بيريللي - التقنية".

وعبّر هاميلتون عن بعض المخاوف حيال خطط الانتقال إلى إطارات 18 إنشاً مع بداية موسم 2022، وأن ذلك قد يزيد من الطين بلة.

فقال: "أعتقد أنه ومع الانتقال إلى القياس الأكبر، فإننا قد نخسر التماسك مع تلك الإطارات. لذا أعتقد أننا بحاجة حقاً في الفورمولا واحد إلى خفض قليل للارتكازية ومزيدٍ من التماسك الميكانيكي".

وأردف: "أغلب هذه الأمور تأتي من الإطارات، لذا علينا متابعة المسألة عن كثب".

واختتم: "لكن ذلك لا يعني أننا سنسير في ذلك الاتجاه. بطبيعة الحال، أعتقد أننا لا نريد للرياضة أن تسير إلى الخلف. لذا أعتقد أن أمامنا المزيد من العمل على هذه المسألة".