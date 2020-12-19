فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021

في ظلّ تقييم ريد بُل لخياراتها منتصف الموسم المنقضي سواءً بالتمسّك بأليكسندر ألبون أو البحث عن بديلٍ له، ارتبط اسما فيتيل وهلكنبرغ بالحظيرة النمساويّة.

وبحديثه بعد التعاقد مع سيرجيو بيريز كزميلٍ لماكس فيرشتابن في 2021، قال كريستيان هورنر مدير الفريق أنّ المكسيكي كان الخيار الوحيد الذي درسه الفريق بجديّة.

وعندما سُئل إن كان هناك أيّ مُرشّحٍ جديٍ آخر، خاصة في ظلّ الشائعات التي ربطت فيتيل بعودة إلى الفريق، قال هورنر: "كلّا، لم يكن هناك أيّ أحدٍ آخر".

وأضاف: "كانت هناك محادثة قصيرة مع نيكو هلكنبرغ، لكنّ الأمور تسارعت في الشهر الماضي حقيقة".

وقال هورنر أنّ من حظّ ريد بُل أنّ سائقًا لامعًا مثل بيريز توافر في السوق في ذات الوقت الذي كان فيه الفريق يبحث عن أفضل مرشّحٍ ممكن.

وقال البريطاني: "ذلك مذهلٌ، أعني أنّ الظروف كانت جنونيّة أليس كذلك؟ هلكنبرغ سائقٌ جيّدٌ آخر يجب أن يحصل على مقعدٍ في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لكن من حسن حظّنا أنّ بيريز لم يحصل على مقعدٍ وهو ما سمح لنا بالتمتّع بوقتٍ كافٍ لإكمال الموسم مع أليكس واتّخاذ القرار حينها".

وفي حين أنّ ريد بُل تُعوّل في الأغلب على برنامج السائقين اليافعين، قال هورنر أنّ الفريق اضطرّ لاتّخاذ قرارٍ براغماتي حول ما يُناسبه عندما شعر بأنّ أيًا من ناشئين جاهزٌ للتواجد في المقدّمة.

وقال: "لم يكن هناك أيّ مرشّحٍ مناسب في برنامج الناشئين. لذا قرّرنا البحث في الخارج وهذه هي المرّة الأولى منذ 2007".

وأضاف: "كان من المستحيل تجال تأدية بيريز هذا العام. أعتقد بأنّه قدّم موسمًا رائعًا. كان مثيرًا للإعجاب بصدق، خاصة في النصف الثاني من الموسم، وكسب هذا المقعد".

واختتم بالقول: "نريد توفير أقوى تشكيلة ممكنة من أجل منافسة مرسيدس، وعليك فعل ذلك من خلال السيارتَين معًا. أعتقد بأنّ سيرجيو حصل على القدر الضروري من الخبرة، وسيجلب معه معرفة واسعة للفريق كذلك، وأعتقد بأنّه سيكون زميلًا جيّدًا لماكس في العام المقبل".