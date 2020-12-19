فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
13 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021

المشاركات
التعليقات
فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021

قال فريق ريد بُل أنّ سيباستيان فيتيل ونيكو هلكنبرغ لم يكونا من بين خياراته لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

في ظلّ تقييم ريد بُل لخياراتها منتصف الموسم المنقضي سواءً بالتمسّك بأليكسندر ألبون أو البحث عن بديلٍ له، ارتبط اسما فيتيل وهلكنبرغ بالحظيرة النمساويّة.

وبحديثه بعد التعاقد مع سيرجيو بيريز كزميلٍ لماكس فيرشتابن في 2021، قال كريستيان هورنر مدير الفريق أنّ المكسيكي كان الخيار الوحيد الذي درسه الفريق بجديّة.

وعندما سُئل إن كان هناك أيّ مُرشّحٍ جديٍ آخر، خاصة في ظلّ الشائعات التي ربطت فيتيل بعودة إلى الفريق، قال هورنر: "كلّا، لم يكن هناك أيّ أحدٍ آخر".

وأضاف: "كانت هناك محادثة قصيرة مع نيكو هلكنبرغ، لكنّ الأمور تسارعت في الشهر الماضي حقيقة".

وقال هورنر أنّ من حظّ ريد بُل أنّ سائقًا لامعًا مثل بيريز توافر في السوق في ذات الوقت الذي كان فيه الفريق يبحث عن أفضل مرشّحٍ ممكن.

وقال البريطاني: "ذلك مذهلٌ، أعني أنّ الظروف كانت جنونيّة أليس كذلك؟ هلكنبرغ سائقٌ جيّدٌ آخر يجب أن يحصل على مقعدٍ في الفورمولا واحد".

وأضاف: "لكن من حسن حظّنا أنّ بيريز لم يحصل على مقعدٍ وهو ما سمح لنا بالتمتّع بوقتٍ كافٍ لإكمال الموسم مع أليكس واتّخاذ القرار حينها".

وفي حين أنّ ريد بُل تُعوّل في الأغلب على برنامج السائقين اليافعين، قال هورنر أنّ الفريق اضطرّ لاتّخاذ قرارٍ براغماتي حول ما يُناسبه عندما شعر بأنّ أيًا من ناشئين جاهزٌ للتواجد في المقدّمة.

وقال: "لم يكن هناك أيّ مرشّحٍ مناسب في برنامج الناشئين. لذا قرّرنا البحث في الخارج وهذه هي المرّة الأولى منذ 2007".

وأضاف: "كان من المستحيل تجال تأدية بيريز هذا العام. أعتقد بأنّه قدّم موسمًا رائعًا. كان مثيرًا للإعجاب بصدق، خاصة في النصف الثاني من الموسم، وكسب هذا المقعد".

واختتم بالقول: "نريد توفير أقوى تشكيلة ممكنة من أجل منافسة مرسيدس، وعليك فعل ذلك من خلال السيارتَين معًا. أعتقد بأنّ سيرجيو حصل على القدر الضروري من الخبرة، وسيجلب معه معرفة واسعة للفريق كذلك، وأعتقد بأنّه سيكون زميلًا جيّدًا لماكس في العام المقبل".

هاميلتون "فخور" بمواصلة وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس

المقال السابق

هاميلتون "فخور" بمواصلة وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية

فيراري: ساينز ستكون لديه "حرية" منافسة لوكلير على المسار
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: ساينز ستكون لديه "حرية" منافسة لوكلير على المسار

هاميلتون "فخور" بمواصلة وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون "فخور" بمواصلة وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس

أحدث الأخبار

فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021

هاميلتون "فخور" بمواصلة وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون "فخور" بمواصلة وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس

فيراري: ساينز ستكون لديه "حرية" منافسة لوكلير على المسار
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري: ساينز ستكون لديه "حرية" منافسة لوكلير على المسار

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021

2
فورمولا 1

هاميلتون: انضمام بيريز المستحقّ سيجعل ريد بُل أكثر قوّة

21س
3
فورمولا 1

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية

4
فورمولا 1

فيراري: ساينز ستكون لديه "حرية" منافسة لوكلير على المسار

5
فورمولا 1

تحليل: لماذا عادت فيراري إلى بعض الأفكار القديمة للتقدّم إلى الأمام؟

أحدث الأخبار

فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021
فورمولا 1

فيتيل وهلكنبرغ لم يكونا من بين خيارات ريد بُل لموسم 2021

هاميلتون "فخور" بمواصلة وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس
فورمولا 1

هاميلتون "فخور" بمواصلة وولف لدوره كمدير لفريق مرسيدس

فيراري: ساينز ستكون لديه "حرية" منافسة لوكلير على المسار
فورمولا 1

فيراري: ساينز ستكون لديه "حرية" منافسة لوكلير على المسار

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية
فورمولا 1

فيراري تكشف عن اسم سيارتها لموسم 2021 وخطة كشف النقاب عنها قبل التجارب الشتوية

هاميلتون: انضمام بيريز المستحقّ سيجعل ريد بُل أكثر قوّة
فورمولا 1

هاميلتون: انضمام بيريز المستحقّ سيجعل ريد بُل أكثر قوّة

أحدث ملفات الفيديو

الملخص الأخير للسباق الختامي لموسم 2020 في أبوظبي 10:45
فورمولا 1
18-12-2020

الملخص الأخير للسباق الختامي لموسم 2020 في أبوظبي

اختبار الناشئين في أبوظبي 01:54
فورمولا 1
18-12-2020

اختبار الناشئين في أبوظبي

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف 04:45
فورمولا 1
17-12-2020

ملخص لموسم 2020 في الفورمولا واحد مع توتو وولف

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد 02:12
فورمولا 1
17-12-2020

شرح عمل مسدس الإطار في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى 02:15
فورمولا 1
15-12-2020

أجمل الصور من جائزة أبوظبي الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.