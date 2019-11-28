فيراري: فيتيل ولوكلير يعلمان تماماً أن حادثتهما في البرازيل أمر "غير مقبول"

جمعت كلا السائقَين حادثة على حلبة إنترلاغوس في جائزة البرازيل الكبرى، حيث حاول فيتيل استعادة مركزه من لوكلير بتجاوز عدائي على زميله.

وبالرغم من الاحتكاك كان طفيفاً نسبياً، لكن كلا السائقين انسحب من السباق نتيجة لذلك، لتخرج فيراري من البرازيل صفرَ اليدين.

ورفض بينوتو توجيه الملامة علناً لسائقَيه على الحادثة التي وصفها "بالسخيفة"، وتعهّد بدراسة ما حصل بشكل دقيق ضمن مصنع الفريق في مارانيللو.

وحين سُئِل ضمن مقابلة فيديو قبيل الجولة الختامية للموسم في أبوظبي إن كانت الأجواء صافية بين الزميلين، أجاب: "نعم، قمنا بذلك، قمنا بذلك يوم الأحد بعد السباق، لكننا قمنا بذلك في الأيام التالية وخلال الأسبوع".

وأكمل: "ناقشنا المسألة معاً، ثلاثتنا، وبشكل منفرد، وأعتقد أنهما فهما أن ما حصل أمر غير مقبول. ونحن نعلم كيفية المضي قدماً".

بالمقابل، كرر بينوتو ثقته بالعلاقة الجيدة التي تجمع سائقيه بالرغم من التوتر الذي شابها خلال هذا الموسم، بشكل خاص حين تجاهل لوكلير التعليمات خلال تصفيات مونزا، وحين تقدم فيتيل على زميله في سنغافورة ليحرز الفوز في سنغافورة، وكذلك رفضه الالتزام بالاتفاق ما قبل السباق في روسيا.

وبالرغم من التوتر بين الزميلين في سوتشي، أوضح بينوتو أنه سرعان ما عادت المياه إلى مجاريها في سباق سوزوكا التالي.

حيث قال: "الحقيقة أنهما يستمتعان بوقتهما معاً، وتجمعهما علاقة طيبة، الأمر الذي قد يبدو مختلفاً عما يعتقده الآخرون".

وأكمل: "قد تعتقد أنهما في صراعٍ على الحلبة، لكن ليست تلك هي الحقيقة".

وتابع: "على سبيل المثال، أذكر أنه وبعد الجدل في روسيا، اجتمعنا نحن الثلاثة في مطعم في اليابان، وحظينا بوقت ممتع. من ثم التقط كل منهما هاتف الآخر ليرى ما يوجد بداخله من صور!".

واستكمل: "من الممتع على الدوام رؤيتهما وهما يستمتعان بصحبة بعضهما البعض".

من جهة أخرى، وصف بينوتو سائقَيه بأنهما كلاهما "يمتلكان روح الفريق"، مؤكداً أن جوهر فريق فيراري بات أقوى خلال موسم 2019.

فقال: "أعتقد أن روح الفريق أمر هام جداً، كي نضمن أننا جميعنا نقدم أفضل ما لدينا".

واختتم: "لذا، بالفعل أعتقد أن روح الفريق قد تحسنّت طوال هذا العام، وهذا ما سيفيدنا خلال العام المقبل".