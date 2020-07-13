فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث

أُجبر سائقا فيراري على الانسحاب مبكّرًا على حلبة ريد بُل برينغ بعد أن اصطدم لوكلير بجانب سيارة فيتيل في اللفّة الافتتاحيّة ما ألحق ضررًا بالغًا بسيارتَيهما.

ومثّلت هذه المرّة الثانية في غضون أربعة سباقات يحصل فيها احتكاك بين فيتيل ولوكلير يتسبّب في انسحابهما معًا، وذلك على إثر المناسبة السابقة في البرازيل العام الماضي.

وسارع لوكلير في تحمّل مسؤوليّة الحادث، لكنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قال بأنّ "الوقت غير مناسبٍ لتوجيه اللوم".

وعندما سُئل عن حديثه مع لوكلير على إثر الحادثة، عبّر فيتيل عن ثقته في قدرتهما على تجاوز ما حدث والتعلّم منه.

وقال الألماني: "لا بأس، أعتقد بأنّنا ناضجان بما فيه الكفاية. نتجاوز ما حدث".

وأضاف: "من الواضح أنّها كانت عطلة نهاية أسبوع سيّئة لكلينا. كانت صعبة في جميع الأحوال وانسحبت السيارتان الآن وذلك يزيد الأمر مرارة".

وأكمل: "كان ذلك صعبًا بعد نهاية الأسبوع الماضي. كنت متفائلًا طوال الوقت".

وأردف: "الأمر الجيّد هو أنّنا سنخوض سباقًا مباشرة في الأسبوع التالي، لذا ليس عليّ الانتظار لفترة طويلة للعودة إلى السيارة. سنرى، آمل أن تكون حلبة المجر أفضل بالنسبة لنا".

وأدّى الحادث إلى حرمان فيراري من فرصة رؤية أداء تحديثاتها على المسار على مدار مسافة سباقٍ كامل على إثر البداية المخيّبة للموسم.

ويقبع الفريق في المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين بعد سباقَين، ورصيده أقلّ من رُبع نقاط مرسيدس.

ووصف بينوتو ما حدث بـ "أسوأ نهاية ممكنة لعطلة نهاية أسبوع كانت مخيّبة للآمال أصلًا".

بدوره قال فيتيل: "تحدث هذه الأشياء للأسف. إنّها مرّة جدًا بالنسبة لكلينا، مهما كانت الزاوية التي ستنظر إليها منها. بالتأكيد لم تكن نيّة أيّ أحدٍ القيام بذلك، وإنّه يومٌ صعبٌ على الفريق بأكمله".

واختتم بالقول: "لكنّنا نحتاج للتأكّد من عدم الإضرار بأنفسنا كثيرًا كي لا يكون التعافي صعبًا جدًا".