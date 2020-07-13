فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث التالي خلال
3 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
17 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
24 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
45 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
52 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
73 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
101 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
122 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
136 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث

المشاركات
التعليقات
فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث
13-07-2020

قال سيباستيان فيتيل أنّه هو وزميله شارل لوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز حادثهما خلال اللفّة الأولى من سباق جائزة ستيريا الكبرى للفورمولا واحد.

أُجبر سائقا فيراري على الانسحاب مبكّرًا على حلبة ريد بُل برينغ بعد أن اصطدم لوكلير بجانب سيارة فيتيل في اللفّة الافتتاحيّة ما ألحق ضررًا بالغًا بسيارتَيهما.

ومثّلت هذه المرّة الثانية في غضون أربعة سباقات يحصل فيها احتكاك بين فيتيل ولوكلير يتسبّب في انسحابهما معًا، وذلك على إثر المناسبة السابقة في البرازيل العام الماضي.

وسارع لوكلير في تحمّل مسؤوليّة الحادث، لكنّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري قال بأنّ "الوقت غير مناسبٍ لتوجيه اللوم".

وعندما سُئل عن حديثه مع لوكلير على إثر الحادثة، عبّر فيتيل عن ثقته في قدرتهما على تجاوز ما حدث والتعلّم منه.

وقال الألماني: "لا بأس، أعتقد بأنّنا ناضجان بما فيه الكفاية. نتجاوز ما حدث".

وأضاف: "من الواضح أنّها كانت عطلة نهاية أسبوع سيّئة لكلينا. كانت صعبة في جميع الأحوال وانسحبت السيارتان الآن وذلك يزيد الأمر مرارة".

وأكمل: "كان ذلك صعبًا بعد نهاية الأسبوع الماضي. كنت متفائلًا طوال الوقت".

وأردف: "الأمر الجيّد هو أنّنا سنخوض سباقًا مباشرة في الأسبوع التالي، لذا ليس عليّ الانتظار لفترة طويلة للعودة إلى السيارة. سنرى، آمل أن تكون حلبة المجر أفضل بالنسبة لنا".

وأدّى الحادث إلى حرمان فيراري من فرصة رؤية أداء تحديثاتها على المسار على مدار مسافة سباقٍ كامل على إثر البداية المخيّبة للموسم.

ويقبع الفريق في المركز الخامس في ترتيب بطولة الصانعين بعد سباقَين، ورصيده أقلّ من رُبع نقاط مرسيدس.

ووصف بينوتو ما حدث بـ "أسوأ نهاية ممكنة لعطلة نهاية أسبوع كانت مخيّبة للآمال أصلًا".

بدوره قال فيتيل: "تحدث هذه الأشياء للأسف. إنّها مرّة جدًا بالنسبة لكلينا، مهما كانت الزاوية التي ستنظر إليها منها. بالتأكيد لم تكن نيّة أيّ أحدٍ القيام بذلك، وإنّه يومٌ صعبٌ على الفريق بأكمله".

واختتم بالقول: "لكنّنا نحتاج للتأكّد من عدم الإضرار بأنفسنا كثيرًا كي لا يكون التعافي صعبًا جدًا".

المقال التالي
موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022

المقال السابق

موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022

المقال التالي

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت

الأكثر شعبية اليوم

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث

قبول احتجاج فريق رينو على سيارتَي ريسينغ بوينت
فورمولا 1 / فورمولا 1

قبول احتجاج فريق رينو على سيارتَي ريسينغ بوينت

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت
فورمولا 1 / فورمولا 1
58د

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت

موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022
فورمولا 1 / فورمولا 1

موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"

تحليل: تحديثات فيراري المستعجلة في النمسا
فورمولا 1 / فورمولا 1

تحليل: تحديثات فيراري المستعجلة في النمسا

المغربي بن يحيى يختبر سيارة فورمولا إي في تجارب مراكش للناشئين
فورمولا إي / فورمولا إي

المغربي بن يحيى يختبر سيارة فورمولا إي في تجارب مراكش للناشئين

مشاكل المكابح ساهمت في تأهّل بوتاس بفارق 1.4 ثانية خلف هاميلتون
فورمولا 1 / فورمولا 1

مشاكل المكابح ساهمت في تأهّل بوتاس بفارق 1.4 ثانية خلف هاميلتون

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"
فورمولا 1 / فورمولا 1

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت
فورمولا 1 / فورمولا 1
58د

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث

موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022
فورمولا 1 / فورمولا 1

موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث

2
فورمولا 1

قبول احتجاج فريق رينو على سيارتَي ريسينغ بوينت

3
فورمولا 1

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت

58د
4
فورمولا 1

موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022

5
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"

أحدث ملفات الفيديو

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى 03:46
فورمولا 1

أفضل لحظات جائزة المجر الكبرى

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد 04:11
فورمولا 1

تاريخ جوردان في الفورمولا واحد

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى 03:12
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة النمسا الكبرى

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا 01:06
فورمولا 1

شبكة الانطلاق المعكوسة لسباق ستيريا

أحدث الأخبار

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"
فورمولا 1

ريسينغ بوينت: احتجاج رينو قائم على "تقدير خاطئ ومعلومات ضعيفة"

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت
فورمولا 1

هورنر: على الجميع أن يشعروا "بالقلق" من وتيرة ريسينغ بوينت

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث
فورمولا 1

فيتيل ولوكلير "ناضجان بما فيه الكفاية" لتجاوز الحادث

موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022
فورمولا 1

موربيديلي يبقى في صفوف بيتروناس ياماها حتّى 2022

رينو تبحث عن حل سريع بعد مشاكل مشعاع التبريد
فورمولا 1

رينو تبحث عن حل سريع بعد مشاكل مشعاع التبريد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.