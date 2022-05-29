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فيتيل: وصف سيارة أستون مارتن بـ "ريد بُل الخضراء" رد فعل "غير منصف"

انتقد سيباستيان فيتيل الضجة المتعلقة بوصف سيارة فريقه أستون مارتن المحدثة بـ "ريد بُل الخضراء"، حيث صرّح بأن رد الفعل هذا "غير منصف"، ولا سيما تلك التعليقات التي تستهدف المدير التقني دان فالوز.

فيتيل: وصف سيارة أستون مارتن بـ "ريد بُل الخضراء" رد فعل "غير منصف"

كشفت أستون مارتن عن سيارتها "أيه.ام.آر22" المحدثة بشكل كبير في جائزة إسبانيا الكبرى، حيث بدت جوانب السيارة وهيكل التبريد مشابهة بشكل كبير للغاية لسيارة ريد بُل "آر.بي18".

وقد أثار ذلك التشابه جدلًا كبيرًا على مدار نهاية الإسبوع في برشلونة، حتى بعد أن أصدرت "فيا" بيانًا برأت فيه ساحة أستون مارتن من أي خرق للقوانين.

فيما بدت ريد بُل غير مقتنعة بشكل كبير بذلك وواصلت التعليق حول تبعات النقل غير الشرعي للمكلية الفكرية عندما يتعلق الأمر بتغيير العاملين على تصميم السيارة لفرقهم، كما أطلق الفريق النمساوي تحقيقًا داخليًا لمعرفة إذا ما وقع مثل ذلك النقل للملكية الفكرية.

وكان فالوز واحدًا من كثيرين قد عملوا سابقًا في القسم الانسيابي لدى ريد بُل وانتقلوا لصفوف أستون مارتن.

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وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن رأيه في ذلك الجدل الذي أتبع كشف أستون مارتن عن سيارتها المحدثة، قال فيتيل: "أعتقد أنه كان غير منصف في مرحلة ما".

وأضاف: "ولا سيما تجاه كل هذه الجهود التي ذهبت في التغييرات على السيارة قبل كل شيء".

وتابع: "كذلك على الصعيد الشخصي تجاه دان فالوز. لا أعتقد بأن ذلك كان منصفًا. قيلت بعض الأمور ولم تكن صائبة".

وأكمل: "إنه شخص جيد للغاية. أذكره من الوقت الذي أمضيته في ريد بُل، وبطبيعة الحال فقد انضم إلى الفريق الآن وبات معنا".

وأردف: "بعض الأمور التي قيلت لم تكن صحيحة، وأود أن أسمع .. ليس اعتذارًا، فقط شيء ... حسنًا، لن يسمعوا أي شيء على أية حال .. لكن ما أعنيه هو أن بعض الأمور التي قيلت لم تكن منصفة".

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