سيمثل فيتيل بطل العالم أربع مرات في الفورمولا واحد وسائق أستون مارتن الحالي، وشوماخر سائق فريق هاس، فريق ألمانيا ضمن الحدث الذي سيقام بين يومي 5 و6 فبراير 2022.

وأحرز فيتيل الفوز ضمن فئة السائقين في سباق الأبطال بنسخة 2015 في لندن، متفوقاً على توم كريستنسن الفائز تسع مرات بسباق لومان 24 ساعة.

كما أحرز صاحب الـ 34 عاماً الفوز بكأس الأمم ستّ مرات مع والد ميك، مايكل شوماخر بطل العالم سبع مرات في الفورمولا واحد.

كما فاز فيتيل بنسخة 2017 من سباق الأبطال ضمن كأس الأمم لوحده بعد تعرض زميله حينها باسكال فيرلاين لإصابة.

وضمن نسخة 2019، حقق فيتيل وميك شوماخر مركز الوصافة خلف يوهان كريستوفرسن وكريستنسن، وكلاهما يعودان الآن للدفاع عن لقبهما في السويد.

حيث قال فيتيل: "أتطلع قدماً للمشاركة في سباق الأبطال مجدداً لتمثيل ألمانيا مع ميك".

وأكمل: "في المكسيك، حققنا مركز الوصافة ضمن كأس الأمم، لذا هدفنا تقديم نتيجة أفضل في السويد".

سيباستيان فيتل، ميك شوماخر تصوير: سباق الأبطال

ويعتقد فيتيل أنه سيواجه مع ميك شوماخر منافسة قوية في مواجهة العديد من النجوم المحليين.

فقال: "المنافسة ستكون قوية جداً خاصة من السائقين الاسكندنافيين الذين يمتلكون خبرة أكبر منا على الثلوج".

من جهته، قال شوماخر: "تمثيل ألمانيا إلى جانب سيباستيان سيكون أمراً ممتعاً بشكل كبير حقاً، من الواضح أننا نسعى للفوز".

وتابع: "أتطلع قدماً للقاء جميع أولئك السائقين وإمضاء الوقت معهم خلال سباق الأبطال".

واختتم: "تواجد الثلوج والجليد يعني منافسات حماسية جداً وأنا واثق تماماً من أن السائقين سيقضون وقتاً ممتعاً في السويد".

يشار إلى أنه تم تأكيد مشاركة سائقين آخرين أمثال ميكا هاكينن وفالتيري بوتاس، سيباستيان لوب، ماتياس إكستروم، بيتر وأوليفر سولبيرغ، جيمي جونسون وترافيس باسترانا.