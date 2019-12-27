فيتيل وريكاردو يتربعان على عرش نقاط العقوبة لموسم 2019

نال فيتيل أكبر عدد من نقاط العقوبة بين جميع سائقي البطولة في 2019 - إلى جانب زميله السابق دانيال ريكاردو. حيث تلقا كلاهما سبع نقاط.

فيما كان الأسترالي "ملك العقوبات" في أربع مناسبات، حيث تسبّب بحادثة في كلّ من البرازيل وأذربيجان، كما عوقب كذلك إثر حالتي خرق للقوانين خارج الحلبة في فرنسا. إذ وبالرُغم من أنّ فيتيل واجه فقط ثلاث حالات خرق للقوانين في المُجمل، لكنّ إحداهم كانت أكثر خطورة، ما وضعه في ذات المستوى من عدد نقاط العقوبة مع ريكاردو.

حيث تلقّى الألماني نقطتَي عقوبة على كلّ من حادثتَيه في كندا وسيلفرستون، عندما قطع المسار على نحوٍ خطير في مونتريال في مواجهة لويس هاميلتون (عودة غير آمنة للمسار) واصطدامه بماكس فيرشتابن على الحلبة البريطانية، كما نال ثلاث نقاط عقوبة في مونزا إثر التفاف سيارته وعودته إلى المسار أمام سيارة ريسينغ بوينت التي يقودها لانس سترول ما تسبّب بانسحاب الكندي.

إذ لم يرتكب أيّ سائق آخر هذا الموسم خرقًا للقوانين استدعى نيله ثلاث نقاط عقوبة سوى سائق فيراري.

وعلى منصّة تتويج العقوبات، كان المركز الثالث من نصيب دانييل كفيات سائق تورو روسو، حيث حصد ما مجموعه خمس نقاط عقوبة إثر حوادث اصطدامه في الصين، المكسيك والولايات المتّحدة، ويليه سائق مرسيدس لويس هاميلتون، ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل، كيفن ماغنوسن سائق هاس وأنطونيو جيوفينازي سائق ألفا روميو مع أربع نقاط عقوبة لكلّ منهم.

سائق مرسيدس الآخر فالتيري بوتاس ولاندو نوريس سائق مكلارين كانا الوحيدين الذين مرّا من هذا الموسم من دون نيل نقطة عقوبة واحدة.

وسيحمل السائقون نقاط العقوبة الحالية إلى الموسم المُقبل إذ سينتهي تأثيرها بعد عام واحد بالضبط، مع ذلك، لا يوجد أيّ سائق مهدد بحظر المشاركة في أحد السباقات، إذ يكون السائق عرضة لذلك فقط إذا ما يملك ما مجموعه 12 نقطة - وهذا لم يحدث منذ تقديم ذلك النظام قبل أعوام عديدة. على الأقلّ ليس في الفورمولا واحد.

حيث أنّه في الفورمولا 2 على الجانب الآخر، ماهافيير راغوناثان وصل إلى حدّ أنّه سجّل نقاط العقوبة الـ 12 مرّتين في موسم 2019، لكن في الفورمولا 2 تعود نقاط العقوبة إلى صفر في نهاية الموسم، لذا فإنّ السائق الهندي لن يتعيّن عليه حتّى مواجهة خطر الحظر الثاني.

مع ذلك، فسيتعيّن على فيتيل أن يحتاط، كونه وحتّى 9 يونيو/حزيران سيبقى لديه نقاط عقوبته السبع، وهذا يعني أنّه لا يُمكن أن ينال أكثر من أربع نقاط عقوبة على الأكثر حتى ذلك التوقيت، وإلّا سيتعرض لحظر المشاركة في أحد السباقات. في حين سيتخلّص ريكاردو من نقطتين في 28 أبريل/نيسان.