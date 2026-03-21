تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

موتو جي بي: جيانانتونيو ينتزع قطب الانطلاق الأول في تجارب تأهيلية مليئة بالحوادث في البرازيل

موتو جي بي
جائزة البرازيل
موتو جي بي: جيانانتونيو ينتزع قطب الانطلاق الأول في تجارب تأهيلية مليئة بالحوادث في البرازيل

درّاجو الموتو جي بي يشيدون بحلبة البرازيل "الممتعة للغاية" رغم الأمطار

موتو جي بي
جائزة البرازيل
درّاجو الموتو جي بي يشيدون بحلبة البرازيل "الممتعة للغاية" رغم الأمطار

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
جائزة الصين الكبرى
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

شتاينر يستبعد أنتونيللي من المنافسة على لقب 2026 رغم فوزه في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
شتاينر يستبعد أنتونيللي من المنافسة على لقب 2026 رغم فوزه في الصين

كسوة لونية جديدة بالكامل لسيارتي ريسينغ بولز في اليابان

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
كسوة لونية جديدة بالكامل لسيارتي ريسينغ بولز في اليابان

رحيل ويتلي عن أودي يثير ردود فعل قوية من جماهير الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
رحيل ويتلي عن أودي يثير ردود فعل قوية من جماهير الفورمولا 1

فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول لسلسلة سباقات التحمل في نوربورغرينغ 

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول لسلسلة سباقات التحمل في نوربورغرينغ 

فيتيل وتوم كلاركسون يشاركان في ماراثون لندن لدعم مؤسستين خيريّتين مرتبطتين بالفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
فيتيل وتوم كلاركسون يشاركان في ماراثون لندن لدعم مؤسستين خيريّتين مرتبطتين بالفورمولا 1
فيتيل وتوم كلاركسون يشاركان في ماراثون لندن لدعم مؤسستين خيريّتين مرتبطتين بالفورمولا 1

سيشارك سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات إلى جانب الصحفي توم كلاركسون في ماراثون لندن 2026، بهدف جمع التبرعات لصالح مؤسستين مرتبطتين بعالم الفورمولا 1.

منشور:
سيباستيان فيتيل

سيباستيان فيتيل

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

سينضم إلى فيتيل وكلاركسون أيضًا ابنا الأخير، حيث سيُخصص العائد لدعم كل من مؤسّستي غران بري تراست، وبراين أند سباين فاودايشن.

وقد تأسست مؤسسة الأخيرة في عام 1992 على يد سيدني واتكينز وجراح الأعصاب بيتر هاملين، وتهدف إلى تحسين الوقاية والعلاج والرعاية للأشخاص المتأثرين بأمراض الدماغ والعمود الفقري.

أما مؤسسة "غران بري تراست" فقد أسسها جاكي ستيوارت في ثمانينيات القرن الماضي لدعم الأشخاص الذين غادروا عالم الفورمولا 1 ويحتاجون إلى المساعدة. وقد تولى السائق السابق ومحلل سكاي سبورتس مارتن براندل رئاسة المؤسسة في عام 2016 بعد أن كان عضوًا فيها منذ 1996.

توم كلاركسون

توم كلاركسون

الصورة من قبل: Mark Sutton / Motorsport Images

وقال براندل في تصريحات سابقة: "لقد توليت رئاسة مجلس الأمناء خلفًا لجاكي ستيوارت. بدأ جاكي هذه المبادرة في الثمانينيات تحت اسم غران بري ميكانيكس تراست، ثم تم حذف كلمة 'ميكانيكي' لأن هذا التصنيف لم يعد مستخدمًا في الفورمولا 1 الحديثة".

وأضاف: "نسعى لمساعدة الأشخاص قدر الإمكان – أولئك الذين يمرون بظروف صعبة بسبب مشاكل صحية أو مالية".

وأردف: "لقد أفلس أكثر من 150 فريقًا في تاريخ الفورمولا 1، ويتساءل البعض: لماذا تحتاج هذه الرياضة الغنية إلى مثل هذا الدعم؟ الواقع أنّ الفرق الحالية غنية، لكن عددها 10 فقط، ولديها أقسام موارد بشرية، ومع ذلك نفاجأ بعدد الأشخاص الذين نساعدهم عندما يواجهون مشاكل تتجاوز قدرات تلك الأقسام".

ثمّ تابع: "في الأساس، نحن هنا من أجل الروّاد وأصحاب الفضل في الماضي. خلال 67 عامًا من تاريخ الفورمولا 1، خرج أكثر من 150 فريقًا من المنافسة، ولم تكن هناك معاشات أو خطط رعاية صحية آنذاك، وكان جاكي محقًا تمامًا في إطلاق هذه المبادرة".

وأكمل: "لقد ساعدنا الكثير من الأشخاص على مرّ السنوات".

ومن المقرر أن يُقام ماراثون لندن 2026 يوم الأحد 26 أبريل.

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مرسيدس تعيّن برادلي لورد نائبًا لمدير فريق الفورمولا 1
المقال التالي فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول لسلسلة سباقات التحمل في نوربورغرينغ 

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

موتو جي بي: جيانانتونيو ينتزع قطب الانطلاق الأول في تجارب تأهيلية مليئة بالحوادث في البرازيل

موتو جي بي
جائزة البرازيل
موتو جي بي: جيانانتونيو ينتزع قطب الانطلاق الأول في تجارب تأهيلية مليئة بالحوادث في البرازيل

درّاجو الموتو جي بي يشيدون بحلبة البرازيل "الممتعة للغاية" رغم الأمطار

موتو جي بي
جائزة البرازيل
درّاجو الموتو جي بي يشيدون بحلبة البرازيل "الممتعة للغاية" رغم الأمطار

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
جائزة الصين الكبرى
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

شتاينر يستبعد أنتونيللي من المنافسة على لقب 2026 رغم فوزه في الصين

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
شتاينر يستبعد أنتونيللي من المنافسة على لقب 2026 رغم فوزه في الصين

ميزة

اكتشف محتوى برايم

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل جولز دو غراف
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
شاهد المزيد