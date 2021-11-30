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فيتيل وألونسو: الفورمولا واحد "ستفتقد" رايكونن بشخصيته المميزة

من قبل:
, محرر

قال سيباستيان فيتل وفرناندو ألونسو أن كيمي رايكونن "المذهل" لن يُفتقد فقط في الفورمولا واحد، بل كشخصٍ كذلك.

فيتيل وألونسو: الفورمولا واحد "ستفتقد" رايكونن بشخصيته المميزة

أعلن رايكونن عن اعتزاله الفورمولا واحد نهاية الموسم الجاري، ليضع حداً لمسيرة امتدت على أكثر من عشرين عاماً.

وكان الفنلندي صاحب الـ 42 عاماً قد بدأ مسيرته في البطولة مع ساوبر عام 2001، ليحرز الفوز بلقب العام مع فيراري عام 2007، وحقق 21 انتصاراً في مسيرته مع الحصان الجامح ومكلارين.

وكان فيتيل زميلاً له في السكوديريا ما بين موسمي 2015 و2018، إذ يعتبره الفنلنديّ أحد أصدقائه القلائل.

واعترف الألماني بطل العالم أربع مرات أنه يكن "احتراماً كبيراً" لرايكونن لأنه لم يتغير على مر السنين.

فقال: "أعتقد أن ذلك أمر طبيعي (الاعتزال)".

وتابع: "الزمن يمرّ، وفي مرحلة ما يأتي وقته، وفي مرحلة ما، سيأتي وقتي ووقت لاندو (نوريس) حتى وإن كان الوقت مبكراً على ذلك".

وأردف: "ذلك أمر طبيعي. هل سنفتقده؟ نعم. أعتقد أن شخصيته مميزة وقد استمتعتُ بوقتي معه كزميل لي".

واسترسل: "بصراحة، كنت أعرفه قبل ذلك، وهو أحد السائقين القلائل الذين أعرفهم ولم يتغيروا منذ يومهم الأول وحتى الآن، إنه صريح جداً جداً، وقد رحّب بي كفتى يافع عندما دخلتُ الفورمولا واحد، وفي مرحلة ما كان أهم السائقين في البطولة".

واستكمل: "أكنُّ له احتراماً كبيراً. لا أعتقد أنه يمكن أن تواجه أية مشكلة مع كيمي. وإن حصل ذلك، فالمشكلة ليست منه بل منك!".

واستطرد: "إنه شخص رائع، وأنا واثق أننا سنبقى على تواصل. أتمنى له الأفضل!".

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من جهته، وصف ألونسو بطل العالم مرتين والذي زامل رايكونن في فيراري عام 2014، الفنلندي بأنه "شخص جيد جداً"، ومختلف تماماً عندما يكون خارج الحلبات.

فقال: "أعتقد أننا سنفتقد كيمي في البطولة. أنا معجب جداً به، بطريقته الخاصة التي يحبّ من خلالها هذه الرياضة، كما أنه يتواجد هنا منذ وقت طويل".

وتابع: "أعتقد أنه صادق جداً على الدوام، وهذا ما أحبه حقاً. أعتقد أنه ومن الخارج يرتدي قناع البرودة مع ذلك الوصف ’الرجل الجليدي’! لكن خلف ذلك يوجد إنسان جيد جداً عندما تلتقيه خارج الحلبة".

وأردف: "نلتقي في المطارات، المطاعم، الأماكن التي لا تتعلق بالفورمولا واحد، حينها يكون كيمي شخصاً مختلفاً".

واختتم: "كما قلت، لقد كان مذهلاً في الفورمولا واحد، وسنفتقده حقاً ونفتقد شخصيته المتميزة".

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