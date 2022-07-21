فيتيل: هنالك "نيّة واضحة" للاستمرار مع أستون مارتن

ينتهي عقد فيتيل مع أستون مارتن مع نهاية الموسم الجاري، حيث تصاعدت التكهنات في وقت مبكر من العام بأنه قد يعتزل البطولة بعد ذلك.

ويأتي ذلك بعد البداية الضعيفة للفريق لحقبة المؤثرات الأرضية الجديدة. مع ذلك، وعند سؤاله عن مستقبله ضمن موسم الانتقالات، قال فيتيل: "حسنًا، أنا سأسابق نهاية هذا الأسبوع (في فرنسا)، وفي السباق التالي".

وأضاف: "لقد قلت أننا سنبدأ المحادثات في مرحلة ما. أنا أتحدث إلى الفريق، وأعتقد بأن هنالك نيّة واضحة للمواصلة".

وتابع: "سنرى قريبًا كيف سيكون الوضع".

وكان مايك كراك مدير الفريق قد صرّح الشهر الماضي برغبته الإبقاء على فيتيل على المدى الطويل قائلًا: "كنا دومًا واضحين أنه وإذا ما يرغب البقاء، فإننا نودّ الإبقاء عليه لفترة طويلة نعم".

وأكمل: "نخوض محادثات، ولدينا علاقة جيدة للغاية، وليس الأمر وكأننا نضع مواعيد نهائية لبعضنا البعض".

جديرٌ بالذكر أن فيتيل انضم إلى أستون مارتن قُبيل موسم 2021 عندما أعاد لورانس سترول تسمية ريسينغ بوينت وفعّل بند فك الارتباط في عقد سيرجيو بيريز لإفساح المجال للألماني.