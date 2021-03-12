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فورمولا 1 / التجارب الشتوية في البحرين / أخبار عاجلة

فيتيل: هناك المزيد قادم بعد اليوم الأوّل الصعب من تجارب البحرين

قال سيباستيان فيتيل أنّه استمتع بالفترة الصباحيّة من اليوم الأوّل من التجارب الشتويّة خلف مقود سيارة أستون مارتن للفورمولا واحد، لكنّه تعهّد بـ "وجود المزيد لتقديمه" كون الظروف الصعبة في البحرين صعّبت تأقلمه مع سيارته الجديدة.

فيتيل: هناك المزيد قادم بعد اليوم الأوّل الصعب من تجارب البحرين

سجّل فيتيل ظهوره الرسميّ الأوّل مع أستون مارتن صباح الجمعة على حلبة البحرين الدوليّة، حيث أكمل 51 لفّة قبل أن يُسلّم السيارة لزميله لانس سترول في فترة ما بعد الظهر.

وكان توقيت فيتيل الأسرع البالغ 1:33.742 دقيقة أبطأ بثلاث ثوانٍ من زمن ماكس فيرشتابن المتصدّر لصالح ريد بُل، لكنّ الألماني قال أنّ الرياح العالية والرمال كانت تعني صعوبة تأقلمه مع سيارته الجديدة.

وقال حيال ذلك في البثّ الحيّ للفورمولا واحد: "كانت الظروف صعبة صباح اليوم كون الرياح كانت عالية والتماسك ضعيف".

وأكمل: "من الواضح أنّكم شاهدتم ذلك على التلفاز. كان الجميع يُقاتل سيارته".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الجميع واجه ذات الظروف الصعبة على المسار، لكن كان من الجيّد بالنسبة لي الحصول على قراءة جيّدة حيال السيارة والتعوّد على مختلف المكوّنات الجديدة عليّ".

وفي حين أنّ زمن سترول في فترة ما بعد الظهر وضعه في المركز الرابع، قال فيتيل أنّه "لا يهتمّ كثيرًا للأزمنة" كون هناك الكثير من المكوّنات التي يحتاج للتعوّد عليها على سيارة "آي.ام.آر21".

وقال حيال ذلك: "السيارة مختلفة ووحدة الطاقة مختلفة، هناك الكثير من الأزرار والعمليّات المختلفة كذلك. أحتاج للتعوّد على أشياء مثل الكبح والتوجيه وسلوك السيارة".

وأضاف: "لذا لا أزال أعتقد بأنّ هناك مجالًا لي للتحسّن على صعيد أسلوب القيادة والتعوّد على السيارة".

وأكمل: "من الرائع العودة إلى السيارة بصدق، كان من الممتع العمل مع الفريق. استمتعت بذلك وهناك المزيد قادمٌ في الأيّام المقبل".

وكان من برنامج تأقلم فيتيل التعوّد على وحدة طاقة مرسيدس التي تُمثّل خطوة إلى الأمام بالمقارنة مع وحدة طاقة فيراري الموسم الماضي.

وقال بطل العالم أربع مرّات: "من الواضح أنّها مختلفة وهي تعمل بشكلٍ مختلف، لذا فهي مختلفة عمّا تعوّدت عليه".

وأكمل: "تمحور الأمر بالأساس حول رفع سرعتي، لكن على صعيد الأداء فإنّ الجميع يعلم قوّة محرّك مرسيدس، لذا لا أعتقد بأنّ لديّ عذرًا من تلك الناحية. أتطلّع قدمًا لذلك".

وسيُواصل فيتيل وسترول اقتسام مهام القيادة خلال اليومَين المقبلين في البحرين، حيث سيقود فيتيل السيارة صباح السبت وبعد ظهر الأحد.

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