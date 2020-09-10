فيتيل هنّأ غاسلي على انضمامه إلى نادي الفائزين في تورو روسو

فاز فيتيل بجائزة إيطاليا الكبرى في موسم 2008 مع فريق تورو روسو الرديف لريد بُل في الفورمولا واحد.

وجاء فوز غاسلي بعد 12 عامًا، وهي فترة شهدت تحقيق فيتيل لأربعة ألقاب عالميّة 38 انتصارًا آخر مع الفريق الأساسيّ ريد بُل الذي تسابق معه غاسلي لـ 12 سباقًا في 2019 قبل إرجاعه لتورو روسو.

وقال الفرنسيّ حول مستقبله: "لم نحظَ بالوقت الكافي للحديث حول ذلك في الوقت الحاضر، هنّأني هيلموت ماركو في مونزا، وأرسل لي رسالة نصيّة بشكلٍ مشابه لكريستيان هورنر".

وأضاف: "أجل كانوا سعداء بذلك النجاح الذي حققته. على صعيد ما سيتغيّر للمستقبل فلا أفكّر في ذلك في الوقت الحاضر. لم أتحدّث معهم في هذا الشأن".

وتابع: "لكن من الواضح في تورو روسو مثلما ذكر لي سيباستيان يوم الإثنين عندما اتّصل بي، فإنّنا الوحيدان اللذان فازا مع هذا الفريق، فاز هو في 2008 وانتقل إلى ريد بُل للفوز بأربع ألقاب مثلما نعلم".

وأردف: "أنا سعيدٌ جدًا بالانضمام إليه في نادي الفائزين في هذا الفريق. سنرى الفرص التي ستتُاح في المستقبل".

وأكمل: "لكن بالنسبة للوقت الحاضر، فإنّني أريد أخذ وقتي للاحتفال مع ألفا تاوري. لا تزال أمامنا الكثير من السباقات حتّى نهاية هذا العام، ونحتاج لتقدي أعلى مستويات الأداء والتركيز".

وعند سؤاله عن تحضيراته لجائزة توسكانا الكبرى، قال غاسلي: "لن أكذب، التحضيرات مكثّفة جدًا، لم أحظ بوقتٍ لنفسي للجلوس وإدراك ما حدث. لكنّ ذلك يحدث مرّة في العمر، ذلك جزء من عملي وعليّ تقديم أداء جيّد مجدّدًا نهاية هذا الأسبوع. أنا جاهزٌ بالكامل لهذه الجولة".