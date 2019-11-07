فيتيل: هاميلتون يستحقّ كلّ نجاحاته في الفورمولا واحد

بالرغم من أنّ فيتيل أدرك منذ وقتٍ طويل أنّه لم يعد يملك فرصة في المنافسة على لقب هذا الموسم، حيث عانى من انسحاب محبط من سباق أوستن، إلّا أنّه توجّه لرؤية هاميلتون في غرفة الاستراحة قبل مراسم منصّة التتويج لتهنئته بالبطولة.

وبحديث عن الحوار الذي دار بينهما، قال فيتيل لاحقًا لوسائل الإعلام أنّه كان سعيدًا من أجل هاميلتون بالرغم من أنّه كان محبطًا حيال فشل فيراري في تقديم منافسة قويّة في 2019.

"أعتقد بأنّ الوقت مناسبٌ الآن لكتابة أكثر قدرٍ ممكن من الأمور الجيّدة" قال فيتيل عندما سُئل عن رأيه في نجاحات هاميلتون.

وأضاف: "أعتقد بأنّه في حال فاز أحدٌ ما بستّة ألقاب فهو يستحقّها بالكامل. ذلك ما أخبرته أيضاً".

ثمّ تابع: "أنا سعيدٌ من أجله، لست سعيدًا لأنّنا لسنا في دائرة المنافسة هذا العام، وكنّا بعيدين جدًا في الخلف".

وأكمل: "لا بد من احترام ما حقّقه في الأعوام الأخيرة وهذا العام أيضاً، إلى جانب مدى قوّته وقوة فريقه. أنا سعيدٌ من أجله، لكنّني أقلّ سعادة حيال أنفسنا".

كما شاطره زميله شارل لوكلير ذات المشاعر والإشادة بنجاح هاميلتون.

وقال: "لم أفز بعد بأيّ لقبٍ عالمي. مجرّد تحقيق بطولة عالم واحدة إنجازٌ ضخم، لذا فإنّ الفوز بستّة سيكون مذهلًا".

وأضاف: "أعتقد بأنّه يستحقّ ذلك. لقد قدّم موسمًا مذهلًا. نشأت على مشاهدته في التلفاز، تهانيّ الحارة له".