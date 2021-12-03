فيتيل نظّم سباق كارتينغ نسائي في المملكة العربيّة السعوديّة

استغلّ فيتيل وجوده في المملكة لسباق الفورمولا واحد الأوّل نهاية هذا الأسبوع من أجل تنظيم الحدث.

وقام الألماني بحجز حلبة كارتينغ محليّة ودعا بعض السائقات للمشاركة وللحصول على فكرة حول الظروف.

وقال في هذا الصدد: "من الواضح أنّه كان هناك الكثير من الحديث بالتوجّه إلى هنا، هذه أوّل مرّة نتسابق فيها في المملكة العربية السعوديّة".

وأضاف: "هناك الكثير من الأسئلة التي طُرحت، لذا كنت أفكّر في ما يُمكنني فعله. جهّزت حديث الخاص للكارتينغ هذا اليوم تحت وسم #raceforwomen، وأعتقد بأنّ مجموعة من سبع أو ثماني فتيات تواجدن على الحلبة".

وأكمل: "نظّمنا حدثًا رائعًا لهنّ فقط، وكنت أحاول تمرير بعض خبرتي في الحياة والحلبة لهنّ، من أجل تعزيز ثقتهن".

وفي حين أنّ الحدث كان ممتعًا للمشاركين، فقد قال فيتيل أنّه استفاد منه من جانبه.

وقال حيال ذلك: "عليّ القول بأنّني استلهمت من قصصهم وخلفياتهم والإيجابيّة حيال التغيير في البلاد".

وأكمل: "صحيحٌ أنّه من منظور الغرب فإنّ هناك المزيد من الأشياء لتحسينها ومعالجتها، إلّا أنّ الكثير من الأشياء تتغيّر وذلك يُحدث فارقًا ضخمًا للجميع".

وأردف: "من الصعب علينا القدوم إلى بلد لبضعة أيّام والحكم عليه ولا نعلم خلفيات كلّ شيء ولا نعرف طبيعة شعبه بالكامل. أعتقد بأنّ تجربة اليوم ستبقى خالدة وملهمة، وكانت هذه طريقة رائعة لبدء عطلة نهاية الأسبوع".