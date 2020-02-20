فيتيل: نظام "داس" الخاص بمرسيدس أشبه بالركض دون حذاء

شكّك فيتيل في مدى المكاسب الزمنيّة التي من شأن الابتكار الجديد توفيرها، مشيرًا إلى أنّه لا يُمثّل "تذكرة الفوز".

وأكّد بطل العالم أربع مرّات أنّ فيراري باتت على معرفة بالنظام عندما تفطّن إليه أغلب المتابعين، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو لسيارة لويس هاميلتون في صباح اليوم الثاني من تجارب برشلونة أظهرت سحبه ودفعه للمقود عند الخطوط المستقيمة والمنعطفات تواليًا، لتستجيب العجلتان الأماميّتان لتلك الحركة.

وقال فيتيل: "شاهدته وتحدّثنا حوله في الغداء. من الواضح أنّه يبدو مثيرًا للاهتمام. أعتقد بأنّ حقيقة خوضهم للتجارب به تعني أنّه قانوني. لا أعلم، لكنّنا نسميه بمقود التوجيه، وليس مقود الدفع والسحب!".

وأضاف: "لا أعلم إن كان يُجدي نفعًا. أعتقد بأنّ هناك الكثير من العمل من أجل توفيره على المسار ومن المرجّح أنّ استخدامه من قبل السائقين ليس بالسهولة التي يبدو عليها. سنرى، لكن بالتأكيد كان من المفاجئ رؤية ذلك".

وعندما سُئل إن كان سيكون من السهل على الفرق الأخرى نسخه، أجاب: "علمت بوجوده فقط قبل الغداء، ومن ثمّ شاهدنا بعض مقاطع الفيديو. من الواضح أنّنا محظوظون بوجود هذه اللقطات من الكاميرات على السيارات هنا، لولا ذلك لما لاحظنا وجوده على الأرجح. من الواضح أنّنا مشغولون بسيارتنا وعملنا. لذا لا أعلم إن كان من السهل القيام بذلك أم لا، لكنّني أشكّ في ذلك، كون هذه الأشياء لا تكون سهلة مطلقًا، لكنّني أعتقد بأنّ هذا النظام ليس سهل التشغيل كذلك".

وقارن فيتيل النظام بقناة "اف" في الحقبة السابقة، عندما كان يتعيّن على السائقين استخدام أيديهم ومرافقهم أو ركبهم لسدّ ثقوبٍ في منطقة قمرة القيادة لتحقيق مكاسب انسيابيّة.

وقال حيال ذلك: "أعتقد بأنّ ذلك غريبٌ بعض الشيء، أي عندما تشعر بأنّك قد تجد فجأة المقود في يدك (أي أن ينفصل). يُمكنني أن أتخيّل أنّه يبدو غريبًا. لكن بالتأكيد إن كان ذلك يجعل السيارة أسرع ولا توجد مخاوف فإنّك ستختار الفكرة الأسرع. كانت لدينا قناة اف قبل عدّة أعوام، وقدنا على الحلبات بيدٍ واحدة على أغلب الحلبات".

وأكمل: "لم يكن ذلك آمنًا، لكنّه كان خيارًا سريعًا. لذلك تقوم بما تُدفع للقيام به، لكن حينها ذلك سبب وجود فيا، من أجل الاعتناء بنا والتأكّد من أنّ كلّ شيء منطقيّ، وتكون اليدان على المقود".

وبالتوسّع أكثر في هذه المسألة، قال فيتيل: "تخيّلوا أنّكم متعوّدون على القيام بشيء ما... تخيّلوا أنّكم متعوّدون على الركض وترتدون أحذية الركض، ومن ثمّ يطلب منكم أحدهم الركض بشبشب. يُمكنكم القيام بذلك، لكنّه سيكون شعورًا مختلفًا جدًا".

وأردف: "لذا من الواضح أنّ التصميم ليس متطرّفًا إلى ذلك الحدّ، لكنّك تضيف شيئًا جديدًا بالكامل ويبدو غريبًا في البداية، لكن من الواضح أنّه إن منحك أفضليّة ويُمكنك الإيفاء بالمهمّة، ولديك القدرة على القيام بذلك من خلال التدرّب الكافي، فلم لا حينها؟".

وعندما سُئل إن كان نظام "داس" سيُغيّر قواعد اللعبة لصالح مرسيدس، قلّل فيتيل من شأن ذلك، مُجيبًا بالقول: "أعتقد بأنّه يعتمد أكثر على ما حوله. لا أعلم، ربّما أُقلّل من شأنه، لكنّني لا أعتقد بأنّه يُمثّل تذكرة الفوز".

وأكمل: "أعتقد بأنّ هناك المزيد من المكوّنات الأخرى لبناء سيارة تنافسيّة، لكن بالتأكيد يُعدّ ذلك ابتكارًا، وسنرى إن كان تصميمًا سيعتمده الجميع أم لا".