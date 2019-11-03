فيتيل نادم على محاولته الأولى المتحفّظة في القسم الثالث لتصفيات أوستن

أكمل الألماني سائق فيراري طلعته الأولى في القسم الأخير للتصفيات خلف غريمه سائق مرسيدس، لكنّه كان واثقًا حيال قدرته على القيام بعمل أفضل خلال محاولته الأخيرة كونه تساهل للغاية في المقطع الأخير من أجل ضمان تقديم لفّة قوية.

لكنّ آمال فيتيل باقتناص الخانة الأولى على شبكة الانطلاق اضمحلت عندما بدأت حالة المسار بالتراجع في نهاية الحصّة، حيث لم يتمكّن هو ولا الفنلندي من تحسين زمنيهما خلال اللفّات الأخيرة.

وبالحديث عقب التجارب التأهيلية، قال فيتيل أنّه كان من الصعب تقبّل خسارة قطب الانطلاق الأوّل بهذا الفارق الضئيل، ولا سيّما وأنّه قد ترك بالفعل وقتًا خلال محاولته الأولى.

"لقد كانت حصّة رائعة للغاية بكلّ تأكيد، كان من الممتع بالفعل قيادة السيارة بعد ظهر اليوم، لكن وإذا ما كنت قريبًا للغاية من قطب الانطلاق الأوّل ولكن في الجانب الخاسر، فعندها أعتقد بأنّ فالتيري قد حظي بمتعة أكبر" قال فيتيل.

وأضاف: "كان الفارق ضئيلًا للغاية، فقد جزء أو جزأين بالمئة من الثانية. قمت بلفّة أولى جيّدة للغاية، كما تفوّقت ببعض الأفضليّة في المقطع الأخير. ربما كنت متحفّظًا أكثر من اللازم بعض الشيء لضمان أن أنهي اللفّة وتسجيل الزمن أوّلًا، ومن ثمّ أقوم بتحسينه في اللفّة الثانية".

وتابع: "لسوء الحظ لم أتمكّن من تحسين زمني، لذا لم تنجح خطتي تمامًا. كان الأداء الإجمالي جيّدًا، أعتقد بأنّنا سنخوض سباقًا قويًا حيث أنّ الشعور على السيارة كان أفضل اليوم من الأمس وهو ما كنّا بحاجة إليه كذلك".

من جهته، قال بوتاس أنّ الأمر الحاسم في تحوّل أدائه بعد التجارب الحرّة الصعبة يوم الجمعة كان تعديل كبير على الإعدادات عشية التصفيات.

"أنا سعيد للغاية حيال ذلك، لقد كانت لفّة رائعة في بداية القسم الثالث للتصفيات، وعلى حلبة كهذه، إذ كان شعور ذلك رائعًا" قال الفنلندي.

وأكمل: "كانت مجريات الجمعة صعبة، كانت هنالك العديد من الأمور غير الصحيحة مع سيارتي، لكنّنا تمكّنا من إيجاد كلّ الأسباب لذلك. علمت كيف أجمع كلّ الأمور سوية، إذ كان شعور ذلك رائعًا في القسم الثالث".

جديرٌ بالذكر أنّه وفي ظلّ حاجة بوتاس للفوز بهذا السباق لكي يحافظ على أيّ أملٍ باستمرارمعركة اللقب مع زميله لويس هاميلتون إلى السباق المُقبل في البرازيل، لكنّه قال بأنّ هنالك مستوى من الثقة حيال فرصه بالنظر إلى مدى قوّة أداء مرسيدس عادة في السباقات.

"لقد رأينا مؤخّرًا ولا سيّما في السباقات أنّنا كنّا تنافسيين للغاية، لذا فإنّها نقطة بداية جيّدة من قطب الانطلاق الأوّل هنا" قال بوتاس.

واختتم: "هنالك بعض المنعطفات التي من الصعب على السيارات في الخلف الملاحقة خلالها، إذ أنّنا نمتلك الوتيرة، وذلك سيكون الأمر الوحيد في عقلي للسباق. أكملنا فقط جزء صغر للغاية من نهاية الأسبوع بالمقارنة مع السباق نفسه".