فيتيل: موسم 2022 سيكون "الاختبار الحقيقيّ" لأستون مارتن

بحديثه خلال حدث إطلاق سيارة "آي.ام.آر22" في منشأة أستون مارتن اليوم الخميس، قال فيتيل أنّ العوامل التي حدّت الفريق العام الماضي لن تمثّل أيّ مشكلة هذا الموسم.

وأشار الألماني إلى أنّ قرار الحظيرة البريطانيّة بعدم تحديث سيارتها طوال موسم 2021 كان يعني عدم قدرتها على إظهار أيّ تقدّم.

وقال الألماني: "الجميع يأمل التواجد في الصدارة في هذه المرحلة. إن نظرتم إلى منصّة التتويج فإنّها ستبقى على حالها هذا العام، هناك مساحة لفردٍ واحد".

وأكمل: "لكنّنا نأمل أن نكون في وضعٍ أفضل من العام الماضي. لدينا القدرة على تطوير السيارة هذا العام وهو ما لم نفعله العام الماضي لثلاثة أرباع الموسم. سيكون الوضع مختلفًا للغاية".

وأردف: "من الواضح أنّنا أدركنا منذ بداية العام الماضي أنّه سيكون موسمًا طويلًا وصعبًا. لذا نأمل أن يكون هذا أفضل".

وتمرّ أستون مارتن بفترة تحوّل ضخمة تحت قيادة لورنس سترول، إلى جانب تغييرات في الهيكل الإداري.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان هناك أيّ خطر لتسبّب التوسّع السريع والتغييرات في تبديد أيّة مكاسب حقّقها الفريق، قال فيتيل: "أعتقد بأنّ الحقيقة هي أنّ الفريق ينضج. التغييرات الإداريّة بمثابة خلطٍ للأوراق، وسيتطلّب ذلك بعض الوقت لتجاوزه".

وأكمل: "لكن من الواضح أنّنا تمكّنا من تجاوز ذلك معًا، بالرغم من تضخّم حجم الفريق، وستُصبح عمليّاتنا أكثر كفاءة".

وفي حين أنّه عبّر عن بعض الحزن لمغادرة أوتمار زافناور المدير السابق للفريق، قال فيتيل أنّه يتطلّع قدمًا للعمل مع خلفه مايك كراك.

وقال الألماني: "أحببت العمل مع أوتمار، أعتقد بأنّه من الصعب عدم التعايش معه بشكلٍ جيّد".

وأكمل: "كان له دورٌ محوري في الفريق. كان الجميع يعرفه وتواجد هنا لفترة طويلة، لذا بالتأكيد مثّل هذا تغييرًا كبيرًا. لكنّني أتطلّع قدمًا للعمل مع مايك، أعتقد بأنّه رائع".